Se termina una era. Este sábado el luchador y actor hollywoodense, John Cena, ícono de la WWE, pone fin a su amplia carrera en el cuadrilátero más conocido del mundo, enfrentándose en una gran contienda a Gunther en el último evento Saturday Night’s Main Event del 2025.

Gunther llega como ganador del torneo denominado “The Last Time is Now” al derrotar a L.A. Knight en la gran final, ahora tiene la oportunidad de retirar a la máxima figura de la mayor empresa de wrestling en el mundo en las últimas dos décadas en un show que, para suerte de los fanáticos de la lucha libre, podrás ver completamente gratis y en vivo , sin ninguna suscripción requerida. Conoce todos los detalles de este gran evento, a continuación, en RedGol.

¿Cuándo y a qué hora es Saturday Night’s Main Event?

La última pelea de John Cena en Saturday Night’s Main Event se celebra este sábado 13 de diciembre a partir de las 22:00 horas de Chile en el Capital One Arena de la ciudad de Washington, DC.

Horario de Saturday Night’s Main Event

19:00 horas – México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

– México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 20:00 horas – Colombia, Perú, Panamá y Ecuador.

– Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 21:00 horas – Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.

– Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 22:00 horas – Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿Dónde ver WWE Saturday Night’s Maint Event GRATIS?

A diferencia de los que ocurre con programas como RAW y SmackDown o incluso los eventos de WWE que van directamente a NETFLIX, el programa especial Saturday Night’s Main Event va EN VIVO y de manera exclusiva por el canal de Youtube de la WWE en Español. Míralo GRATIS, a continuación.

Cartelera de Saturday Night’s Maint Event con John Cena

The Last Time is Now: John Cena vs. ‘The Ring General’ Gunther

Cody Rhodes (campeón de WWE) vs. Oba Femi (campeón de NXT)

Bayley vs. Sol Ruca

AJ Styles & Dragon Lee vs. Je’von Evans & Leon Slater

*Cartelera sujeta a cambios.