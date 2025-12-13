Colo Colo tiene dos ventajas de cara al 2026. La primera, es que no tendrá que participar en ninguna competencia internacional, por lo que las energías esstarán puestas en el plano local. Por otro lado, el 2025 fue un año con tal cantidad de errores, que es muy difícil hacerlo peor.

Es por ello que ya empieza a armarse el equipo que sostendrá la campaña del próximo año. Sin lugar a dudas, muchos partirán. Otros tantos se integrarán y, finalmente, el plantel quedará listo par afrontar de la mejor manera posible los 101 años.

En ese sentido, el éxodo es lo que más ha llamado la atención de este último tiempo. Los que se van son varios. Uno de ellos llama la atención, porque partirá a préstamo y se esperaba que jugase más.

Lo mandan a préstamo por… ¿desordenado?

Se va a préstamo y era una de las grandes figuras que esperaba explotar en Colo Colo. Se trata de Manley Clerveaux, jugador de origen haitiano que parecía que terminaría por robarse la titularidad en el Cacique.

No obstante, sus problemas disciplinarios pudieron más y una de las razones de su alejamiento, además de sumar minutos, es que no pudo establecerse en el primer equipo por su carácter y algunos problemas extrafutbolísticos.

“Manley Clerveaux partirá a préstamo en 2026. Desde la gerencia deportiva de ByN buscan que el delantero sume minutos y tenga continuidad. El jugador de origen haitiano había sido marginado del primer equipo”, lanzó en redes sociales el periodista de Radio ADN, Cristian Alvarado.

Clerveaux es un crack en potencia | Photosport

¿Cuántos minutos ha sumado Manley Clerveaux en el primer equipo de Colo Colo?

Pese a que en la Sub-21 es un fijo, Manley Clerveaux tuvo pocas posibilidades en el primer equipo albo. Sumó un minuto en la Liga de Primera 2025, cuando entró sobre el final de la goleada por 4-0 a Deportes Iquique.

Luego, en Copa Chile, jugó doce minutos en el triunfo ante Unión San Felipe. Sin embargo, a partir de allí, su presencia se fue esfumando. De hecho, en la Supercopa sonó como un jugador que podía entrar desde la banca, pero Fernando Ortiz desechó esa opción.

