Coquimbo Unido tuvo una campaña espectacular donde levantaron por primera vez en su historia el título del Campeonato Nacional, y una de sus grandes figuras fue Cristián Zavala, jugador que llegó a préstamo desde Colo Colo y ahora deberá regresar a los albos.

El plantel Pirata tendrá profundos cambios para la próxima temporada donde competirán en Copa Libertadores, debido a que distintas de sus figuras, entre ellas su DT Cristián Muñoz, que ya fue anunciado en Querétaro, dejan el equipo.

Ante esto, se reveló los verdaderos motivos detrás de la salida de Zavala de Coquimbo Unido y qué fue lo que empujo su regreso a los albos, club donde no pudo encontrar continuidad.

¿Por qué Zavala no se quedó en Coquimbo Unido?

Debido a su gran temporada junto a los Piratas, se esperaba que el club hiciera posible su opción de compra, pero esto finalmente no sucedió y según información que recopiló ADN Deportes, los motivos son diversos.

Durante su cesión, Coquimbo se hizo cargo del 50% de su sueldo, mientras que la otra parte era pagada por Colo Colo.

Esto haría que en cargo de comprar al jugador, los Piratas deberían pagar el sueldo completo de Zavala, situación lo que posicionaría como el mejor pagado del equipo, con gran diferencia del resto.

El medio señala que esto podría causar molestia en el camarín, donde tras el triunfo, son distintas las figuras que buscarían mejoras salariales de cara a la próxima temporada.

Zavala se sincera sobre su futuro

En la Gala Crack, el jugador fue consultado en conversación con TNT Sport sobre el término de su cesión con los Piratas, señalando que: “Que sea lo que dios quiera. Si tengo que volver a Colo Colo, voy a estar bien, y si me tengo que quedar en Coquimbo, voy a estar bien también“.

Agregando que le gustaría seguir con los Piratas tras lo obtenido este año. “Es mucho más atractivo jugar Copa Libertadores, pero bueno, ahí tienen que decidirlo los dirigentes”.