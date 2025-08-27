Fernando Ortiz es un nombre que en las últimas horas cobró fuerza para asumir como DT de Colo Colo. Se trata de un retirado defensor central argentino que tiene vasta experiencia en México, aunque su última aventura ahí le dejó números paupérrimos.

Dirigió a Bruno Barticciotto en el Santos Laguna, donde renunció a su cargo tras haber sido colista en la fase regular. También dirigió al América, uno de los clubes grandes del fútbol mexicano. Y al Monterrey, otro equipo de la élite del balompié azteca.

También pasó por Sol de América y Sportivo Luqueño en Paraguay. No tiene finales ni títulos a su haber. Pero sigue en pie como alternativa seria para comandar al Cacique. Se declara como un fan del Tigre Gareca, quien tuvo un funesto paso como seleccionador de Chile.

Fernando Ortiz saluda al Toto Berizzo en un partido entre León y Santos Laguna. (Manuel Guadarrama/Getty Images).

“Tuve la fortuna de tener muy buenos técnicos, campeones del mundo: (Óscar) Ruggeri, (Nery) Pumpido, (Carlos) Bilardo, (Jorge) Burruchaga. De todos saqué lo bueno y malo. Pero el que me marcó finalizando mi carrera fue el Tigre Gareca. Siempre se lo dije”, aseguró el Tano Ortiz con el programa Habrá Señales.

Agregó que “Gareca fue lo que me faltaba para decidirme al máximo a ser entrenador. Ricardo tiene una sabiduría y capacidad tremenda como entrenador. Se lo remarco siempre”. Nada de eso se vio en plenitud mientras el Tigre tuvo al mando el Equipo de Todos.

Publicidad

Publicidad

Ricardo Gareca salió de la selección chilena a falta de dos partidos para cerrar las Eliminatorias 2026. (Felipe Zanca/Photosport).

“El manejo que tuvo en la etapa en la selección de Chile fue extraordinario. Saber comunicar en el momento exacto, con ese temple tranquilo de saber que la situación no era la indicada, pero él respondía con respeto y actitud. Me saco el sombrero por Ricardo”, apuntó Fernando Ortiz.

ver también El inefable elogio al Tigre Gareca en Argentina: “Tus conferencias de prensa son para…”

Coaching para expresarse: el secreto de Fernando Ortiz, DT que toma fuerza para asumir Colo Colo

Fernando Ortiz reconoce que es tipo de carácter fuerte y que ha debido trabajar para domarlo, algo que seguro pondrá en práctica si lo eligen como DT para Colo Colo. “A diario me preparo. Los entrenadores no lo tenemos tan presente”, reconoció el trasandino.

Publicidad

Publicidad

“La información y la persona pública que somos para transmitir un análisis de fútbol o un intercambio con un periodista debe tratar de ser congruente y sencillo. Simple. No entrar en una situación que se desborde, algo muy complicado”, describió Ortiz.

Fernando Ortiz ante la UC con Vélez, donde fue dirigido por el Tigre Gareca. (RAMIRO LATORRE/PHOTOSPORT).

Prosiguió. “O en escenarios buenos donde todo está bien, pero sabes que debajo de la alfombra hay algo que está sucio. En México tuve dos coachings y los recomiendo. Soy de mucho temperamento, muy calentón en tomas de decisiones impulsivas. Pero para saber comunicarme, tomo ese respiro y esa pausa”, aseguró el oriundo de Corral de Bustos.

Publicidad

Publicidad

Fernando Ortiz y su compatriota argentino Martín Anselmi, quien no quiso reunirse con Colo Colo. (Hector Vivas/Getty Images).

“Replanteo lo que quiero decir y me lo dio la experiencia con estos coachings. Me da la posibilidad de expresarme de buena manera y ser la persona que soy puertas adentro”, cerró el Tano Ortiz, quien sigue en pie en la carrera por suceder a Jorge Almirón en Pedrero.