Prohibido olvidar. Ricardo Gareca fue presentado como la salvación de Chile por la directiva encabezada por Pablo Milad y terminó siendo un tremendo fracaso en la Selección Chilena. Esa mancha, al parecer, no se borra nunca más.

Porque pese a que en Perú fue elevado a la escala de ídolo, luego de llevar al combinado incaico al Mundial de Rusia 2018, ya no lo quieren más. Así lo dio a entender el propio director general de la Federación de Fútbol Peruano (FPF).

Jean Ferrari desaprobó los comentarios del Tigre, quien exigía un recambio generacional en la Selección de Perú. “Hablamos de procesos, algo que debió empezar en su época y no lo hizo. No sé qué busca con tanta entrevista“, resaltó el timonel incaico.

Luego, remató: “Ya estuviste en otros lados y los resultados están a la vista. A nuestra selección la defenderemos todos los que la queremos bien“. Obvio, la referencia es a La Roja.

Respuesta de Ricardo Gareca

No tardó en llegar. Ricardo Gareca decidió responder a las críticas esgrimidas por el jefe de la Federación. En entrevista con Doble Punta el Tigre minimizó las palabras de Jean Ferrari.

“Eso me lleva a no hablar más de la selección. Lo venía evaluando recién por el hecho de que todo se toma mal y adquiere una dimensión en la cual no estoy a gusto con eso, porque nunca mi intención es generar polémica“, enfatizó Gareca.

“Soy el técnico que más ha dirigido a la selección peruana, tengo casi 100 partidos en la historia de Perú. Pero, pareciera que el técnico que más tiene tampoco puede dar una opinión, porque todo se lo toman a mal“, agregó el Tigre, claramente dolido por la situación.

“La única intención mía, de acuerdo con la experiencia y los años que he llevado, es hacer algún comentario sin perjudicar a la selección ni generar discusiones. Estoy pensando seriamente en no hablar más. Cualquier nota que me quieran hacer tendrá que ver con mi actualidad“, cerró, ofuscado. Y así fue como nunca más entrevistaron al Tigre…

Más sombras que luces para Gareca en este último tiempo | Photosport

¿Cuándo juega Chile con Perú?

La Selección Chilena volverá al ruedo este martes 18 de noviembre, cuando enfrente a su similar de Perú. El partido está programado para las 14.00 horas de nuestro país.