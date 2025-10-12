En la U de Chile tienen clarísimo que pueden ser los últimos meses de Gustavo Álvarez en el club, pues lo acecha con mucho interés la selección de Perú. Aunque el DT se hizo el loco cuando le consultaron abiertamente por aquella opción cuando visitó a Alianza Lima junto al Romántico Viajero.

“No hay nada. Yo estoy totalmente enfocado en la U“, replicó Álvarez en la capital peruana cuando le consultaron por esta posibilidad de asumir el mando en la Bicolor. Pero con el correr de los días se supo que había mucho más que algo con el DT que fue campeón con Huachipato en 2023.

De hecho, ya se conoció el millonario monto que podría recibir la plana mayor de Azul Azul por el término del contrato del entrenador argentino, que logró el subcampeonato con los azules en 2024, ganó la Copa Chile y levantó la Supercopa con una clarísima victoria ante Colo Colo.

Gustavo Álvarez celebra la Supercopa que los azules les ganaron con claridad a los albos. (Andres Pina/Photosport).

Por eso mismo, reflotó una respuesta que dio Álvarez en el cuadro Acerero. Fue varios meses antes de consagrarse monarca en el Campeonato Nacional 2023. De hecho, ocurrió cuando se jugaba el puesto. Luego de una victoria por 2-0 ante O’Higgins de Rancagua, le preguntaron si dirigiría el siguiente partido. Su respuesta no fue para nada en la línea de la educación que ha pregonado siempre.

Gustavo Álvarez celebra el título con Huachipato. (Marco Vazquez/Photosport).

U de Chile y Perú ponen total atención al actuar de Gustavo Álvarez

Antes de llegar a la U de Chile, Gustavo Álvarez trabajó en el fútbol de Perú, donde dejó un buen recuerdo. Estuvo en Sport Boys y en Atlético Grau, experiencias que seguramente sirvieron para establecer su nombre en quienes toman las decisiones en la Bicolor.

Gustavo Álvarez parece decidido a salir de la U. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Parte de las cuestiones que ha analizado Jean Ferrari, Director general de fútbol de la FPF, es cómo afronta Álvarez los momentos de presión. Tiene claro que no será una misión fácil tomar la conducción del combinado peruano, que enfrentó a Chile dirigido interinamente por Manuel Barreto.

Álvarez estaba cuestionado en Huachipato. Corría el 22 de julio de 2023 y prácticamente se jugaba el puesto ante O’Higgins. El triunfo por 2-0 le permitió tomar un poco de aire. Afirmarse en el cargo donde celebró un título. Y también lo hizo tener un gesto de mala educación.

“Lo último de mi parte: ¿va a dirigir el próximo partido de Huachipato?“, le preguntó el periodista Carlos Campos a Álvarez, quien repentinamente se levantó de su lugar. “Buenas noches”, dijo antes de ponerse de pie. Y ya algo lejos del micrófono, sacó la voz con otro mensaje. “Hablamos de fútbol hasta fin de año”, y abandonó la sala de prensa. El tiempo dirá cómo termina su historia con Universidad de Chile, donde ya temen que lo verán partir al final de la temporada.

