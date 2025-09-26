Universidad de Chile vivió una noche de celebraciones en la ciudad de Coquimbo, luego de vencer por 2-1 a Alianza Lima y lograr la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Los azules contaron con el liderazgo del técnico Gustavo Álvarez que en la zona de camarines vivió un particular momento, que fue planeado por un grupo de periodistas peruanos.

Esto ocurrió después de la conferencia de prensa realizada por el entrenador de la U y cuando ya se dirigía al bus para partir al hotel de concentración: “Profesor, regale 5 minutos a la gente en Perú”, le pidieron.

Este fue el mensaje que escuchó el DT. Fiel a su buena costumbre, no tuvo problemas en detenerse un minuto, donde la primera pregunta fue si ha sido llamado por la selección de Perú.

Gustavo Álvarez clasificó a las semifinales con la U. Foto: Andres Pina/Photosport

¿Qué dijo Gustavo Álvarez de la selección de Perú?

La prensa peruana fue al hueso con el entrenador de Universidad de Chile, porque en un momento le preguntaron de inmediato por la opción de ir a su selección luego de que termine el interinato de Manuel Barreto, quien dirigirá los amistosos de este año.

El entrenador argentino se vio un tanto sorprendido, pero de igual manera les respondió la inquietud con una frase que deja en claro sus prioridades, por ahora.

“No, no hay nada. Yo estoy totalmente enfocado en la U”, fue lo que les respondió el entrenador, mientras otros colegas comenzaron a pedirle saludos para sus medios.

Fue entonces cuando aprovechó para darle un cariñito a la gente de su país: “Mis felicitaciones a Alianza, fue un gran rival y le hace muy bien al fútbol peruano que hace tiempo ni tenía un representante de tanto nivel”, sostuvo.

