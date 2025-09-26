Universidad de Chile superó a Alianza Lima por 2-1 y se metió en la semifinal de Copa Sudamericana. El elenco dirigido por Gustavo Álvarez se hizo fuerte en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y ahora se medirá ante Lanús de Mauricio Pellegrino.

Tras 14 años, los azules vuelven a estar entre los cuatro mejores del continente y ahora el escenario indica que están solo a tres partidos de tocar la gloria nuevamente.

“Nos tocó un rival muy duro. Pero encontramos los espacios y ya en la primera jugada llegó el gol de Lucas (Assadi). Tácticamente estuvimos bien, pero debemos seguir creciendo en el control del juego”, indicó Álvarez.

Rendimiento que fue destacado justamente por uno de los históricos que consiguió la Sudamericana en 2011 como Johnny Herrera. “La U tiene una forma de jugar que no la cambia en ninguna cancha. Lo que es parecido a lo que alguna vez un equipo de la U hizo y ganó algo”, mencionó el samurái azul en el programa Todos Somos Técnicos.

Pero tras ello, Herrera apuntó a están todas las condiciones para lograr un nuevo batacazo a nivel internacional. “Da para ilusionarse, viene un rival difícil pero la ilusión está intacta. Aunque no podrá contar con su gente, que es una lástima”, sentenció el legendario capitán azul.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

Este domingo Universidad de Chile debe disputar su duelo pendiente ante La Serena por la Liga de Primera. Dicho encuentro es el domingo 28 septiembre a las 15:00 horas.

Tras ello, el 22 y 29 de octubre serán los partidos de Copa Sudamericana frente a Lanús. Primero en el Estado Nacional y la revancha en La Fortaleza en Buenos Aires. Cabe consignar que por el otro lado de la llave van Atlético Mineiro e Independiente del Valle.