Universidad de Chile respondió al favoritismo y se hizo fuerte en el Estadio Sánchez Rumoroso. El elenco dirigido por Gustavo Álvarez superó por 2-1 a Alianza Lima y ahora dice presente en la semifinal de Copa Sudamericana.

Resultado en el que fue clave Javier Altamirano que marcó golazo ante los “íntimos” y permitió que con su anotación hoy la U vuelva estar a un paso de tocar la gloria máxima en el continente.

“Hay que darle gracias al equipo. Muy feliz por este resultado. Todos los partidos a este nivel son complicados. Gracias a Dios se dio la victoria y la clasificación”, recalcó Altamirano tras el pitazo final a Dsports.

Pero tras ello, mandó un potente mensaje a Lanús que será el próximo rival. Es que más allá de la pausa por el Mundial Sub 20 y que la U tendrá que afrontar, Altamirano recalcó que volverán más fuertes que nunca para la próxima llave.

“Ahora viene Lanús es un rival complicado. Pero nos vamos a preparar de la mejor manera”, sentenció el ex Huachipato y que con el partido de este jueves confirmó su jerarquía en el Romántico Viajero.

Por lo que ahora Azul Azul deberá enfrentar la tarea de pagar los 1,5 millones de dólares que exige Estudiantes por la compra del jugador.

¿Cuándo juega la U por Copa Sudamericana?

Con este triunfo de Universidad de Chile por 2-1 ante Alianza Lima, ahora pasará a semifinales de Copa Sudamericana. El rival será Lanús de Mauricio Pellegrino. El primer partido será el próximo 22 de octubre en el Estadio Nacional y luego la revancha el 29 del mismo mes en el Estadio La Fortaleza de Buenos Aires.