En la previa del duelo entre Universidad de Chile contra Alianza Lima, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en Coquimbo, el periodista Cristián Caamaño vaticinó que Charles Aránguiz será la clave de los azules.

“Yo creo que hay un tema con respecto a Aránguiz. Charles no juega el domingo por ejemplo. No va a jugar contra La Serena porque está suspendido”, dijo Caamaño en ESPN.

Agregó que “por lo tanto, Aránguiz jugará contra Alianza Lima como si fuera el último partido, al máximo. Lo habría hecho igual si jugara el domingo, pero por qué lo digo: hoy a Aránguiz lo necesitas en la zona donde más influye, que no es la de volante central“.

Aránguiz como aduana ofensiva en la U

“Si jugara Poblete es él quien estaría más retrasado que Poblete. Pero hoy a Aránguiz lo necesitas en esa zona donde el primer pase de Sebastián Rodríguez sea a Aránguiz o Javier Altamirano. No que Aránguiz habilite a Rodríguez o haciendo trazos largos”, complementó.

Caamaño espera un gran partido de Charles en la U contra Alianza.

Caamaño añade: “Aránguiz… yo creo que hoy es el gran partido de Charles Aránguiz, porque ha sido regular, es el mejor jugador de la U, pero es en estos partidos donde necesitas a un superclase. Y de los superclase que tiene la U, uno es Aránguiz, que su posición es interior“.

“Charles te puede cumplir muchas zonzas del mediocampo, pero hoy lo necesitas donde más influye: ahí, como una línea directa con Altamirano y Lucas Assadi, no a 30 metros de ellos“, sentenció el comentarista.

La U recibe a Alianza Lima en Coquimbo desde las 21:30 horas por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Lanús espera en semifinales.