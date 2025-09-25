Universidad de Chile se jugará este jueves el paso a la semifinal de Copa Sudamericana contra Alianza Lima, en donde el conjunto dirigido por Gustavo Quinteros se jugará el todo por el todo para lograr la clasificación. En ese contexto, histórica figura del equipo lanzó sus predicciones sobre la llave.

César Vaccia, que fue bicampeón como DT de la Universidad de Chile durante los años 1999 y 2000, conversó con El Deportivo en donde señaló que el equipo tiene grandes opciones de seguir avanzando en la competencia.

Histórico de la U pone sus fichas en la clasificación

El también exjugador señaló que los azules han demostrado que tienen condiciones para seguir en la Copa. “Este deseo no está sustentado solo en la ilusión. Tiene argumentos futbolísticos que lo avalan. La U de Álvarez debe jugar la final, porque no ha llegado a esta instancia por azar, sino por merecimiento”.

La U empató a 0 en el primer partido por cuartos de final/Photosport

Asimismo, Vaccia señaló que si se logra vencer a Alianza Lima, hay que empezar a mentalizarse inmediatamente en quien sería el próximo rival, Lanús. “Siempre es bueno que un rival como Fluminense haya quedado afuera, por lo que hay que eliminar a Alianza y luego preparar muy bien el partido con Lanús”.

Agregando que hay analizar el encuentro con calma. “Ningún partido es igual a otro, ni una situación igual a otra y el pasado siempre es anecdótico”.

Añadiendo que “hoy hay un buen modelo de juego, buenos jugadores, buenas actuaciones a nivel internacional, salvo con Estudiantes, y argumentos para lograr el segundo título internacional. Hacerlo es fundamental”.