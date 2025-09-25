Alianza Lima trabajaba hace varias semanas para asegurar a una figura que tiene en el plantel y logró hacerlo en la antesala a la revancha contra la U de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Se trata de un rapidísimo extremo ecuatoriano que llegó desde el Vitória de Brasil en 2025.

Las referencias son para Eryc Castillo, uno de los puntales ofensivos que tiene la escuadra adiestrada por Néstor Gorosito. De hecho, el atacante de 30 años fue titular en la ida de la llave. Será también estelar en la vuelta, que se disputará en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso este jueves 25 de septiembre.

“Es un hecho, se venía avanzando. Eryc Castillo renovó su contrato por los próximos tres años”, informó Michael Succar en el canal DEnganche. El rendimiento del oriundo de Eloy Alfaro motivó a la directiva aliancista a extender su estadía en Matute.

Eryc Castillo ha sido relevante para Alianza este año. (Fernando Sangama/Getty Images).

Ha jugado 36 partidos con la camiseta del Íntimo, donde anotó ocho goles y regaló cinco asistencias. Un desempeño que lo hizo ganarse un vínculo más largo. Quizá le sirve como un golpe de confianza antes de un juego trascendental contra el Romántico Viajero.

Así lo ve al menos el ex portero Diego Penny, quien en Movistar Deportes hizo su análisis de la situación. “Le sumo una cosa: si le ofreces un año y dice, listo gracias. Un año no, termino este y de repente tengo cinco opciones. Okey, dos. Mmm, no sé, cuánta plata”, especuló el otrora seleccionado peruano que atajó en el Burnley de Inglaterra.

Eryc Castillo rápidamente se erigió como una figura de Alianza Lima tras llegar desde la Serie B del Brasileirao y afina detalles para ser una amenaza de la U de Chile en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El que gane la llave, tendrá su boleto para disputar frente a Lanús el paso al duelo decisivo.

Eryc Castillo ya jugó en Chile en 2025: visitó a Deportes Iquique por la Copa Libertadores. (Alex Diaz/Photosport).

“Con tres años lo dejas tranquilo al jugador. Puede cruzarse de brazos, se la pasa tranquilo el primer año. Siempre será un riesgo un contrato largo”, expuso Diego Penny, quien ve positivamente la extensión del vínculo de Castillo. Pero como un arma de doble filo para el ecuatoriano, quien suma cuatro partidos con La Tri adulta.

El extremo ecuatoriano comenzó su carrera en Independiente del Valle y tiene un currículum muy variopinto: jugó en Norte América, el equipo que tuvo registrado a Byron Castillo y fue clave para la adulteración de su fecha de nacimiento. También pasó por Barcelona de Guayaquil, Liga de Loja, Olmedo, además de un periplo en Xolos de Tijuana, el Bravos de Juárez y el Santos Laguna.