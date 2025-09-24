Alianza Lima sabe que se juega un boleto a la semifinal de la Copa Sudamericana y que Lanús espera rival, que saldrá entre el cuadro peruano y la Universidad de Chile. La serie se resolverá en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo y será sin público.

El Pipo Gorosito tiene algunas decisiones avanzadas, como darle una chance de titular al argentino Alan Cantero. Y mientras define algunas otras cuestiones, como el reemplazante del suspendido Carlos Zambrano, que será el mismo que entró en la ida para recomponer la zaga: Gianfranco Chávez.

Mientras cuentan las horas, el cuadro aliancista recibió un sorpresivo respaldo desde Perú. Fue del director técnico del acérrimo rival, que por esas cosas del fútbol también es conocida como la U. Sí, tal como leen, el uruguayo Jorge Fossati se mostró a favor del rival azul.

Jorge Fossati sorprendió a varios con sus declaraciones sobre el partido de Alianza Lima ante U de Chile. (Joel Alonzo/Photosport).

“Esa es mi mentalidad siempre. El que está representando al fútbol peruano debería ser más apoyado por las autoridades o quienes tienen la responsabilidad de programar la liga local. Eso es lo que pienso”, manifestó el experimentado entrenador charrúa. Un respaldo que claramente iba con su qué.

ver también El plan anti espía que Gorosito aplicó en Alianza Lima para distraer a U de Chile: “Hay un montón de casitas…”

Fossati respalda a Alianza Lima en la Sudamericana y lanza crítica por Universitario

Este sorpresivo apoyo que encontró Alianza Lima en la antesala a jugar un duelo decisivo por la Copa Sudamericana tuvo como fin dejar un fustigamiento a las autoridades del fútbol peruano. En el fondo, Jorge Fossati quiso recordar la participación internacional de Universitario.

Publicidad

Publicidad

Textualmente lo dijo. “Los que juegan los torneos internacionales representan al país. Lamentablemente no creo que todos piensen eso. O a Universitario lo hubiesen tratado de otra manera”, manifestó el avezado estratego charrúa, quien en su época de arquero pasó por Green Cross, el ex Deportes Temuco que tuvo el fútbol chileno.

Así celebró Alianza Lima el triunfo ante Boca por penales en la Libertadores. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Publicidad

Publicidad

La queja de Fossati tenía su razón de ser en la participación del cuadro crema por la Copa Libertadores, donde terminó 2° lugar en el Grupo B, que compartió con River Plate de Argentina, además de Barcelona e Independiente del Valle, ambos de Ecuador. Universitario pasó a octavos de final, pero cayó ante Palmeiras de Brasil. Y al parecer el calendario local no fue muy benévolo en este período.