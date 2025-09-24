En medio de la preparación para el duelo de vuelta ante Universidad de Chile por cuartos de final en Copa Sudamericana, había una preocupación importante dentro de Alianza Lima en referencia al futuro de su entrenador, el argentino Néstor Gorosito.

Si bien en su primera temporada con los “Íntimos de La Victoria” no logró éxitos a nivel local, convirtió a su equipo en el que más partidos en torneos Conmebol registra en 2025, con un total de 17 entre fase previa de Libertadores y su actualidad.

Por este motivo, es que antes del decisivo encuentro con la U, la dirigencia de Alianza quiso poner fin a las especulaciones respecto al futuro de Gorosito, que incluso lo ponían como candidato para dirigir a la selección de Perú. Pues eso no sucederá.

Alianza toma decisión definitiva con Gorosito

Fue el director deportivo del cuadro incaico, Franco Navarro, que en conversación con el medio local Liga 1 Max respondió de forma enfática a la interrogante, al afirmar que “se queda, claro que se queda“.

El dirigente de Alianza Lima adelanta que una de las razones para sostener la continuidad de Gorosito es la histórica campaña internacional que realizan hasta ahora. “Internacionalmente no ha pasado lo que está pasando ahora. Jugar 18 partidos ahora y queremos jugar 21 partidos. Depende de nosotros“, afirmó.

Una declaración de Navarro que va en línea con lo que durante la última semana expresó “Pipo” sobre su futuro en el club, al indicar que “solo falta firmar los papeles. Estoy sumamente contento de estar con estos colores y defenderlos”.

Los números de “Pipo” en Perú

Desde su llegada a comienzos de este año a Alianza Lima, Néstor Gorosito registra un rendimiento del 59.85 por ciento, en base a 22 victorias, 13 empates y nueve derrotas, entre la Liga 1 y torneos internacionales.