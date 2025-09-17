Tras 26 años: La desconocida revancha que anhela Pipo Gorosito contra Universidad de Chile

Comenzó la cuenta regresiva para el inicio de la llave de cuartos de final de Copa Sudamericana entre Alianza Lima y Universidad de Chile. El cuadro peruano comandado por Néstor “Pipo” Gorosito va en busca de la hazaña ante el Romántico Viajero que viene de consagrarse con la Supercopa.

Pero más allá de los últimos resultados, los “íntimos” quieren tomarse revancha por lo ocurrido en 2010 donde por presión de Gustavo Pelusso perdieron la llave con los azules por octavos de final de Copa Libertadores.

ver también La formación que Néstor Gorosito tiene lista en Alianza Lima para jugar ante la U. de Chile

El tema es que Gorosito también arrastra una espina clavada con la U y que se arrastra por más de 26 años. Lo que tiene referencia al campeonato chileno de 1994. Lo que también terminó con el Romántico Viajero levantando la copa de campeón a final de año.

La revancha de Pipo Gorosito contra la U

Por aquella temporada del 1994, Universidad Católica con Alberto Acosta y Néstor Gorosito asomaba como el firme candidato al título. Pero en la recta final comenzó la remontada de la U y en la fecha 27 ambos se vieron las caras en una nueva edición del clásico universitario.

Gorosito fue genio y figura en la UC, pero aún tiene la espina clavada por el campeonato del 94

En dicho duelo los azules ganaron por 1-0 con solitaria anotación de Marcelo Salas en dudosa posición. Pero la polémica para Pipo fue que en la primera etapa fue expulsado por doble amarilla.

Publicidad

Publicidad

“Nos robaron el campeonato, a quién le queda duda. Hubo un línea que los dirigió 15 veces”, reclamó el trasandino al recordar el polémico encuentro en 2016. Dicha jornada es una de las dos derrotas que sufrió ante los azules. Mientras que sumó cinco triunfos.

ver también Claudio Palma explica por qué CHV transmite Copa Libertadores y no a la U de Chile en la Sudamericana

Luego dos años más tarde volvió a desempolvar aquella campaña. “Hicieron un gol offside y después ante Cobresal (en la última fecha) cobran un penal escandaloso”, acusó sobre el gol que finalmente acabó con los 25 años de sequía de la U.

Ya en 2020 hasta aseguró que Universidad de Chile fue favorecida con más de una decena de penales inexistentes. “Les cobraron 50 penales que no fueron. El vicepresidente de la ANFP, que era Calderón creo, gritaba los goles como nunca vi. Me echaron (ante la U) por no hacer nada y después no me dieron fecha de castigo”, lamentó.

Publicidad