Alianza Lima prepara el duelo ante Universidad de Chile por la ida de los cuartos de final Copa Sudamericana, que se jugará este jueves desde las 21.30 en el estadio de Matute.

Néstor Gorosito tiene al plantel con la moral en alto. Si bien en la liga peruana no andan bien, pues marchan quintos, tienen todas las fichas puestas en el torneo internacional.

De hecho, jugará como titular el último refuerzo del elenco limeño: Pedro Aquino, quien tiene un amplio recorrido en el fútbol mexicano y la selección peruana, en la que incluso le marcó a Chile en la Copa América 2021.

También estarán en el 11 estelar otros jugadores de gran experiencia, como el central Carlos Zambrano, ex Boca Juniors, y el lateral Miguel Trauco, que pasó por el Flamengo.

Carlos Zambrano, figura en la zaga de Alianza

La formación de Alianza Lima ante la U. de Chile

Los peruanos tiene además a dos jugadores muy rápidos en delantera, como son Kevin Quevedo y el ecuatoriano Eryc Castillo.

Publicidad

Publicidad

De hecho este último es señalado como “clave” para Gorosito en las llaves que ha jugado durante este año, pues anota o asiste constantemente: lo hizo en 4 de las 5 llaves de “mata-mata”.

ver también En Alianza Lima califican como “un clásico” el duelo ante U. de Chile: “Las entradas volaron”

También destaca la presencia del veterano Hernán Barcos en delantera, que le gana la pulseada a Paolo Guerrero, quien con 41 años solamente es alternativa en la ofensiva de los “Íntimos”.

La formación de Alianza será un 4-3-3 con Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Sergio Peña, Fernando Gaibor; Kevin Quevedo, Hernán Barcos y Eryc Castillo.

Publicidad