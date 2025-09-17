Alianza Lima recibirá este jueves 18 de septiembre a Universidad de Chile, en el estadio de Matute, en la ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana. Un escenario que tendrá gran efervescencia, por el ambiente que hay en Lima.

Wilmer Aguirre, ex jugador de Alianza Lima que además jugó ante losa azules en el duelo del 2010, conversó con Redgol y asegura que hay mucha expectación en Perú.

“Es un clásico por lo que hay entre Perú y Chile, pero es fútbol. Hoy me debo a la hinchada de Alianza, ya no soy parte del equipo, pero siento que tenemos la revancha del 2010. Yi estuve ahí, por eso hay esa revancha”, señala.

-¿Sienten que es la chance para que Alianza esté entre los grandes de América?

Sé que será un partido bonito, será un gran partido y ojalá que mi Alianza pase. Hace muchos años no llegamos a semis en un torneo internacional.

Alianza Lima espera dar el primer golpe ante la “U”

El ambiente de final que se vive en Lima

–¿Cómo se vive la previa de este partido en Perú?

Hay buen ambiente. Las entradas volaron, habrá un marco muy bonito. Más allá de lo político, esto es fútbol, pero sí sentimos que hay revancha del 2010. Son dos partidos, pero hay que empezar ganando.

-¿Es una ventaja que Alianza juegue con público y la U a estadio vacío?

De tener estadio lleno a no tener público, será complicado. Es malo que pase eso, es bonito jugar con ambas hinchadas, es el floclor del fútbol. Pero no se puede jugar así por obvias razones.

-¿Hay confianza en el trabajo de Pipo Gorosito como DT?

Es un equipo diferente internacionalmente. Lo veo mejor, Gorosito se ha comprometido bien con el club, formando un buen grupo humano. Estoy seguro que van a hacer historia, seguirán pasando, seguirán marcando algo para el club. No será fácil pues la U de Chile es buen equipo y juega, por algo está en una instancia así. No hay partidos fáciles, pero se debe aprovechar la localía.