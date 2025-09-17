Uno de los jugadores que pasa por un buen momento en Universidad de Chile, es Javier Altamirano. El volante habló de lo que representa el equipo azul para él en lo personal.

El jugador formado en Huachipato llegó en este 2025 al Romántico Viajero y poco a poco se fue transformando en un fijo para Gustavo Álvarez. De hecho, es apuntado como clave también en el alza de rendimiento de Lucas Assadi en el equipo.

La felicidad de Javier Altamirano en U. de Chile

En la conquista de la Supercopa ante Colo Colo, Javier Altamirano fue una de las mayores figuras de Universidad de Chile. El zurdo ha logrado encontrar su mejor fútbol en el Bulla, luego de una temporada compleja en Estudiantes de La Plata, club dueño de su pase.

ver también Guardia alta: Matías Zaldivia se pone en alerta por arbitraje ante rumores en Perú

Altamirano se ve feliz en el Romántico Viajero y ayuda al buen ambiente del camarín azul, con sus festejos otakus o hasta haciendo conejitos en las fotos. Luego de golear a los Albos por 3-0, el volante expresó lo especial que es para él estar en el León.

“Feliz por como dije en su momento, esto es un título, estar acá en la U representa algo muy lindo en lo personal, se dio gracias a Dios esta oportunidad y este lindo partido, sobre todo en un Superclásico, queda anotado, así que feliz”, aseguró en Sin Editar de U. de Chile.

Javier Altamirano fue clave en el 3-0 ante Colo Colo. Imagen: Photosport

Publicidad

Publicidad

Javier Altamirano suma 32 partidos en la temporada 2025, en los cuales ha anotado 6 goles y ha entregado 3 asistencias. Su préstamo termina al final de la presente campaña, por lo que la U tendrá que negociar con Estudiantes de La Plata por si lo quieren mantener.

“Muy feliz, no es como que me sienta como de casa, pero es como estar en un hogar acá en la U, así que muy feliz de cómo se dio, de tener la oportunidad jugar, así que muy feliz“, cerró el otaku de Universidad de Chile.