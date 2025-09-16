La goleada de Universidad de Chile ante Colo Colo en la Supercopa sigue generando comentarios. Esta vez fue Gonzalo Fouillioux quien destacó a tres jugadores de los Azules.

El Romántico Viajero venía con algunas dudas en el último tiempo, luego de la derrota ante Audax, el suspendido empate contra Independiente y la caída ante los Albos en el Monumental, pero en el Estadio Santa Laura volvieron a mostrar su mejor funcionamiento.

Los tres jugadores de la U que maravillaron a Gonzalo Fouillioux

Gonzalo Fouillioux analizó la contundente victoria de Universidad de Chile ante Colo Colo, sobre todo por las actuaciones individuales que mostraron los Azules. Fue en este contexto, donde el periodista destacó a tres piezas claves del triunfo.

“Sepúlveda volvió a ser el Tucu Sepúlveda que estaba jugando en el primer semestre, pre posible salida a Brasil”, indicó Fouillioux en “Balong Radio”. El zurdo había tenido un bajón en su rendimiento luego de frustrada partida al Vitoria.

Otro para los que el rostro de TNT Sports tuvo nota positiva, fue para Marcelo Díaz, quien regresó al equipo titular. “Díaz o un jugador de esas características saca la mejor versión de Charles Aránguiz, no solo de las muchas cosas que le puede dar al equipo, Aránguiz puede ir a librarse mucho más, puede ir más a incorporarse al ataque, no solo de iniciar, si no que jugar de una siguiente altura”, explicó.

Marcelo Díaz fue clave en el título de U. de Chile. Imagen: Photosport

El último destacado por Gonzalo Fouillioux fue Nicolás Guerra. El delantero tuvo que entrar ante la lesión de Lucas Di Yorio en la previa y no desentonó. Nicky War anotó un gol y provocó la expulsión de Sebastián Vegas. Además, se vio bien en el juego ofensivo.

“Guerra tiene mejor juego de espalda que Di Yorio, más allá de que tuvo errores algunos en el inicio del partido de frente, de espalda le dio mucho juego, potenció en circuito Assadi, Altamirano y Aránguiz“, cerró.