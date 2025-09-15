Universidad de Chile sigue celebrando su gran triunfo en la final de la Supercopa 2025, donde vencieron categóricamente por 3-0 a Colo Colo, en un duelo disputado en el estadio Santa Laura.

Luego de dar la vuelta olímpica, los jugadores de la U volvieron a los entrenamientos teniendo en cuenta de que el jueves deben visitar a Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Pese a esto, se han conocido inéditos detalles de la definición del domingo ante los albos, como una parte de la gran arenga que realizó el capitán Marcelo Díaz ante todos sus compañeros.

Fue en un video publicado por la misma U en su YouTube donde se pudo escuchar y mirar el discurso que aleonó a sus compañeros, previo al gran triunfo en Independencia.

¿Qué le dijo Marcelo Díaz a sus compañeros de la U?

Marcelo Díaz volvió a ser titular con Universidad de Chile justo en el partido donde consiguieron una amplia victoria por 3-0 sobre Colo Colo, en la final de la Supercopa.

En ese sentido, fue el capitán de los azules quien hizo la gran arenga para sus compañeros, la que ahora fue revelada para todos los hinchas azules en sus plataformas digitales.

“Vamos a ganar este partido sea como sea, así lo dice la historia, así lo decimos nosotros y lo vamos a escribir hoy. Dale viejo”, fueron las palabras que se alcanzan a escuchar en el video.

Mira el video:

