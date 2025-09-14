Con mención a Colo Colo: La potente reflexión de Marcelo Díaz tras goleada en la Supercopa

Universidad de Chile fue superior de principio a fin en la Supercopa. El elenco dirigido por Gustavo Álvarez goleó por 3-0 y arruinó el debut de Fernando Ortiz en Colo Colo.



Partido redondo en el Estadio Santa Laura y que fue clave Marcelo Díaz. El capitán volvió a la titularidad en el Romántico Viajero y el equipo lo hizo notar con un amplio domino del balón y que se reflejó en el marcador.

“Álvarez es nuestro jefe y hay que respetar sus decisiones. Hay que sobreponerse si está en la banca. Hace un mes que no jugaba, pero hoy me tocó y levante una copa jugando bien”, aseguró descartando cualquier conflicto con el adiestrador de la U.

La revancha de Marcelo Díaz ante Colo Colo

Pero este partido además fue celebrado el doble para el Bicampeón de América ya que significó una particular revancha contra el archirrival. Es que Díaz recordó una dolorosa final que justamente perdió ante los albos, y que hoy pudo revertir.

“Me deja muy tranquilo ganar este titulo. Es primera vez que juego la Supercopa y la gane. Pero también me saque la espina del 2006, desde aquella final que perdimos”, lanzó de entrada “Carepato” en conversación con TNT Sports.

Díaz incluso recalcó que fue parte de su arenga dicho partido y que sirvió para entrar con otra motivación a la Supercopa de hoy. “Se los dije a los muchachos, que la tenía guardada y gracias a Dios hoy pudimos levantar está copa”, sentenció.

