Lucas Assadi sentencia la Supercopa para Universidad de Chile ante Colo Colo, marcando el tercer tanto de los azules en el duelo que se disputa en el estadio Santa Laura.

Ya el cuadro de Gustavo Álvarez estaba en ventaja por 2-0 tras el primer tiempo, pero apenas pasaron cinco minutos del complemento iba a ser el 10 del Romántico Viajero quien aumentó la cuenta.

Pero más allá de la calidad con la que anotó el tercer tanto de Universidad de Chile ante Colo Colo, la celebración del otrora ninja azul se volvió rápidamente viral.

Lucas Assadi sentencia la Supercopa y se hacen virales con Nico Guerra y Fabián Hormazábal

El reloj marcaba el quinto minuto del segundo tiempo, y tras una buena asistencia de Matías Sepúlveda, Lucas Assadi definió de forma impecable frente al portero Fernando De Paul.

Un festejo que se vivió por los forofos azules que llegaron al estadio Santa Laura, pero que también guardaba un festejo muy particular. Tanto Assadi como Fabián Hormazábal y Nicolás Guerra iban a deleitar con una celebración.

Así fue el gol de Lucas Assadi para el 3-0 de la U en la Supercopa:

Y es que tras el gol, tanto Hormazábal como Guerra dejaron rodilla en tierra para que el 10 de Universidad de Chile, Lucas Assadi, se siente con brazos cruzados. De hecho, ya había ocupado ese lugar el Kun cuando anotó el segundo en el primer tiempo.

Lucas Assadi aumenta la cuenta para Universidad de Chile y la celebración es viral. Foto: Photosport.

La variante tiene al 10 y Fabián Hormazábal con rodilla en tierra, para que Nicolás Guerra sea quien esté sentado. Foto: Andres Pina/Photosport

Incluso, la propia cuenta de Universidad de Chile compartió la primera imagen donde, en el fondo, también aparece Javier Altamirano con su clásico saludo que sacó risas en los usuarios.

Unos pupilos de Gustavo Álvarez que llegan heridos y con la mira puesta en Copa Sudamericana, se están quedando con la Supercopa, junto a una viral celebración por parte de Lucas Assadi, Fabián Hormazábal y Nicolás Guerra con comentarios que ya se reparten en las redes sociales.

