La Liga de Primera 2025 está en etapas decisivas con varias definiciones todavía pendientes. Pese a que hace rato tenemos un campeón con Coquimbo Unido, todavía resta ver quienes se van de copas y quienes pierden la categoría pensando en el próximo año del fútbol chileno.

Y es que el 2026 se viene con varios cambios en nuestro balompié, sobre todo por la serie de cambios que la ANFP tiene en mente aplicar para tener más partidos a lo largo de toda la temporada.

La idea de tener más compromisos (con el fin de pagarle la deuda a TNT Sports), viene de la mano con tener menos interrupciones durante el año. El objetivo es que se juegue en los 12 meses del año, algo que en la ANFP ya están planificando.

El fútbol chileno 2026 comienza a tener su calendario

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, en Quilín 5635 ya tiene definidas la fechas para el comienzo de la próximo temporada de nuestro balompié. ¿El inicio? Pues la renovada Supercopa 2026.

El mencionado medio detalla que el trofeo de campeones del fútbol chileno se jugará en sede única entre el 21 y el 24 de enero. Ahí jugarán los respectivos monarcas de Liga de Primera y la Copa Chile, además de también sus respectivos subcampeones.

Con esto dicho por el lado de la Copa Chile ya están clasificados Huachipato y Deportes Limache al ser ya lo finales del certamen. Por la Liga de Primera todavía resta ver quien acompañará al campeón Coquimbo Unido.

Una semana más tarde del desarrollo de la Supercopa 2026, es decir el fin de semana del 30 y 31 de enero, además del domingo 1 de febrero, está pactado que arranque la Liga de Primera 2026. Nuestra próxima temporada ya comienza a tomar forma en las oficinas de la ANFP.