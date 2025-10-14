Las deudas se tienen que pagar, y así lo asumen dentro de la ANFP, donde tras el último Consejo de Presidentes se ratificó el plan de pago que tendrán los 32 clubes de nuestro balompié para saldar dos millonarias deudas, la más grande con TNT Sports.

En el caso de la señal televisiva, deberán saldar un pago cercano a los US$34 millones de dólares por la no transmisión de juegos durante el Estallido Social de 2019 y la pandemia por Coronavirus del 2020, además de otros US$27 millones de multa tras decisión del Tribunal de Libre Competencia.

Según dio a conocer Radio ADN, los clubes que más dinero deberán resignar de sus pagos mensuales por los próximos ocho años para pagar deuda de ANFP con TNT Sports son los tres grandes del fútbol chileno: Colo Colo, Universidad de Chile y Católica.

El dinero que deberá pagar la ANFP a TNT Sports por deuda

De acuerdo a lo que explicó el periodista Eduardo Figueroa, estos pagos que dejarán de percibir los clubes será mensualmente y se extenderá hasta el 2033 para quedar al día con este pasivo, donde el que más perderá es el Cacique con $35 millones de pesos cada 30 días.

Tras Colo Colo, le sigue la U con una resta de $32 millones, mientras que Católica dejará de recibir $28 millones. Los restantes 13 cuadros de Liga de Primera, en tanto, perderán de sus cuentas un monto equitativo de $22 millones mensuales.

Por el lado de la Primera B, para pagar la deuda de la ANFP con TNT Sports, cada uno de los 16 equipos de la categoría no recibirá cada mes una cifra de $9 millones por escuadra.

¿Cuándo comenzarán a aplicarse estos descuentos?

A falta de una confirmación oficial por parte de la ANFP y TNT Sports, esta resta de dinero para los 32 clubes del fútbol chileno debiera regir a partir de enero del 2026. De todas maneras, resta el Consejo de Presidentes en noviembre para conocer fechas y otras variables.