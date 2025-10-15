No están quietas las aguas en Colo Colo. Pese al último triunfo ante Deportes Iquique, siguen fuera de clasificación a Copas Internacionales. Y uno que dio que hablar fue Arturo Vidal.

Durante el pasado amistoso ante Deportes Puerto Montt, con derrota del Cacique, se dio a conocer viral registro del King. Ahí, se le vio molesto con un comunicador que cubre a los albos.

Mientras le pedían fotos al campeón de América con Chile, la molestia se hizo evidente en el jugador, quien ignoró a los hinchas y arremetió con todo contra uno de los periodistas que estaba en la zona.

El video de la furia de Vidal

“No seai así, soy mala leche porque vai todos los días al Monumental”, le gritó Arturo Vidal a un periodista en la zona mixta del Estadio Chinquihue. El video rápidamente dio la vuelta en redes sociales.

Si bien en los comentarios se aludió a que el comunicador era Daniel Arrieta, de TNT Sports, el periodista no estuvo presente en el estadio, por lo que rápidamente se descartó que fuera él.

Publicidad

Publicidad

Lo que sí, los hinchas se dividieron a la hora de analizar la reacción del King, con apoyo y repudio a sus dichos. En cuanto a lo deportivo, al menos el jugador tiene una alegría, ya que está contemplado para jugar el domingo ante Coquimbo.

ver también Fernando Ortiz queda loco tras la “Arellanización” en Colo Colo: “La sabiduría de David…”

Arturo Vidal ha jugado 15 partidos oficiales este año en el equipo albo, anotando tres tantos. Pese a eso, el propio jugador puso en duda su continuidad apuntando a que “nunca voy a ser un estorbo para el club” si no está en su mejor momento.