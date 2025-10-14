Es tendencia:
Primera vez en el año: la situación inédita que vivirá el Súper Coquimbo Unido ante Colo Colo

Mucha expectación existe en el puerto pirata, porque el cuadro aurinegro está a un paso de ser campeón de la Liga de Primera.

Por Carlos Silva Rojas

Coquimbo Unido se acerca a un título inédito.
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTCoquimbo Unido se acerca a un título inédito.

Coquimbo Unido es el virtual campeón de la Liga de Primera, porque manda en la tabla de posiciones gracias a sus 56 puntos y un campañón abrumador.

Los Piratas tienen una ventaja de 14 unidades sobre Universidad de Chile y Universidad Católica, por lo que a falta de siete fechas para el final del torneo, están muy cerca de lograr un inédito título.

El cuadro aurinegro se mide este domingo ante Colo Colo, el único equipo que le ha podido ganar en la Liga de Primera, en un compromiso que resulta clave para ambos elencos.

Hinchas de Coquimbo agotan las entradas ante Colo Colo

Una de las situaciones que genera extrañeza debido a la gran campaña de Coquimbo Unido es que su estadio jamás se ha llenado durante la temporada, algo que cambiará para el domingo.

Los hinchas Piratas están muy emocionados por el duelo frente a Colo Colo y agotaron los 11 mil boletos que se pusieron a la venta para el compromiso clave.

Colo Colo es el único equipo que le pudo ganar a Coquimbo en la Liga de Primera. Foto: Felipe ZancaPhotosport

Colo Colo es el único equipo que le pudo ganar a Coquimbo en la Liga de Primera. Foto: Felipe ZancaPhotosport

La dirigencia coquimbana le solicitó a las autoridades aumentar el aforo en tres mil personas más, ante lo cual aún no han tenido respuesta. La petición se debe a que el estadio contará únicamente con hinchada local.

Para Coquimbo Unido el partido es vital, porque una victoria prácticamente le da el título. En tanto, Colo Colo busca sumar tres puntos para así seguir peleando por una clasificación a la Copa Sudamericana.

¿Cuándo y a qué hora juega Coquimbo Unido vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Coquimbo Unido y Colo Colo por la Liga de Primera será este domingo 19 de octubre, a partir de las 12:30 horas, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

