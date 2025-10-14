Colo Colo sigue contando los días para por fin regresar en esta Liga de Primera 2025. El desafío para los albos será duro, ya que deberán visitar al superlíder Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso en búsqueda de valiosos puntos.

El Cacique de momento sigue fuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales del 2026, razón por la cual debe sí o si sumar en el puerto pirata para evitar alejarse más de ese único objetivo que les va quedando en este año.

Para fortuna del equipo dirigido por Fernando Ortiz estas semanas de parón por el Mundial Sub 20 han servido para recuperar a varios jugadores. Sin ir más lejos, para el duelo ante Coquimbo se espera la vuelta de tres importantes titulares en Cacique.

Los tres regresos albos para visitar a Coquimbo

La lista es liderada por Javier Correa. El delantero argentino sufrió un desgarro en el aductor izquierdo el pasado 14 de septiembre en la Supercopa ante la U. Por suerte su evolución fue la óptima y ya está en condiciones de jugar este domingo.

Fernando Ortiz tendrá tres regresos claves en Colo Colo para visitar a Coquimbo Unido. | Foto: Photosport.

Además del atacante se vislumbra el regreso de Fernando de Paul. El arquero fue víctima de una contractura triceps sural izquierdo que condiciona pseudo bloqueo articular rodilla izquierda. Al igual que Correa evolucionó de buena manera, por lo que puede ser titular.

Para cerrar está Alan Saldivia. El defensor uruguayo en su momento fue descartado por Ortiz para jugar, pero el pasado lunes ya entrenó con normalidad tras ser operado por una pubalgia y, dependiendo de como ande en estos días, podría por lo menos ser citado para el partido.

¿Cuándo jugarán Colo Colo vs Coquimbo Unido por la Liga de Primera 2025?

Albos y piratas se enfrentarán en el Francisco Sánchez Rumoroso este domingo 19 de octubre desde las 12:30 horas. Este compromiso será válido por la fecha 24.