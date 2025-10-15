Coquimbo Unido y Colo Colo se enfrentan en la 24° fecha de la Liga de Primera. Universidad de Chile seguirá atento a este encuentro, lo que tiene en una encrucijada a Diego Rivarola.

El Romántico Viajero vive un cierre de temporada muy intenso, donde tiene la disputa de la recta final del fútbol chileno, además de jugar la semifinal de la Copa Sudamericana ante Lanús. Momentos decisivos para los dirigidos por Gustavo Álvarez.

La postura de Diego Rivarola

Coquimbo Unido ha sido el mejor equipo del 2025 en Chile. La tabla de posiciones así lo demuestra, ya que lideran con 56 puntos. Su más inmediato perseguidor es Universidad de Chile, a 14 unidades de distancia.

La diferencia es muy importante, por lo que muchos creen que los Piratas ya tienen el título en el bolsillo. Sin embargo, en el Romántico Viajero se niegan a tirar la toalla y esperan un tropezón de los dirigidos por Esteban González. Esta caída, podría llegar gracias a Colo Colo.

Los Albos enfrentan a Coquimbo este domingo 19 de octubre, por lo que en caso de ganar, le darían una mano a la U para seguir con vida en la disputa por el torneo. Esto pone en una situación incómoda a los hinchas del Romántico Viajero, ya que nadie quiere apoyar a su clásico rival.

Diego Rivarola, actual comentarista de ESPN, fue consultado por esta situación. Gokú vivía como pocos los clásicos ante Colo Colo, por lo que es toda una dicotomía para él. Uno de los ídolos de Universidad de Chile respondió si gritaría el gol de los Albos.

“Nah, bueno… ¿vos?“, le contrapreguntó Rivarola entre risas a Sebastián Esnaola, periodista que también es seguidor de Universidad de Chile. El argentino negó que gritaría los tantos con los Albos, pero por su gesto, le agradaría que Colo Colo celebre ante Coquimbo.