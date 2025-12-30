Universidad de Chile podría ver partir dentro de las próximas horas a uno de sus proyectos de las juveniles, una vez que Mateo González puede salir nuevamente a préstamo en el mercado de fichajes.

Así al menos se dice desde el sur del país, donde en Deportes Concepción lo esperan con los brazos abiertos en el regreso a Primera División, teniendo en cuenta de que no será considerado en la U.

Por lo mismo, su padre, el histórico Marcos González, campeón de Copa Sudamericana con el cuadro bullanguero, habló con Redgol para entregar detalles de la situación.

“O sea estamos hablando todavía, en el fútbol mientras no esté firmado algo no se puede decir que está cerrado”, explicó.

Marcos González confirma los acercamientos para que Mateo parta a Concepción.

Mateo González a rugir a Deportes Concepción

Marcos González se sabe los caminos que hay que recorrer en el fútbol profesional, por lo mismo, se quiere asegurar que Mateo tenga todo en regla antes de partir de la U.

“Sí, gracias a Dios hay interés y estamos intentando pulir unos detalles para que quede todo bien ordenadito. Va a depender de los detalles, no podría decir cuándo se arregla, pero estamos en eso”, explicó.

Una situación que está viendo con la representación de Aldo Maldonado, donde esperan que esté todo en regla para aceptar y que también sea algo bueno para Universidad de Chile.

“La idea es que salga bien para el jugador y la institución, que la U y Concepción queden en un gran acuerdo. Lo principal es que los resultados se den cuando se hacen las cosas de buena forma”, finalizó.

