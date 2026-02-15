Es tendencia:
Mallorca vs. Real Betis: Horario y qué canal transmite EN VIVO el partido por LaLiga de España

Mallorca y Real Betis se enfrentan por la jornada 24 de LaLiga.

Por Franccesca Arnechino

© Getty ImagesOtra oportunidad para Pellegrini.

LaLiga entra en zona decisiva y el Real Betis de Manuel Pellegrini afronta un duelo clave ante el RCD Mallorca en Son Moix, por la fecha 24.

El cuadro verdiblanco llega en alza tras su gran triunfo ante Atlético de Madrid, resultado que lo mantiene quinto con 38 puntos y en zona de Europa League. El elenco balear, en cambio, es 16° con 24 unidades, viene de perder frente al FC Barcelona y necesita sumar para no complicarse con el descenso.

¿Dónde ver al Mallorca vs. Real Betis por LaLiga?

El enfrentamiento entre Mallorca vs. Real Betis por la fecha 24 de la Liga de España se juega este domingo 15 de febrero desde las 17:00 horas de Chile en el Estadio Son Moix.

El duelo entre Verdiblancos y Mallorquinistas será transmitido por TV en Chile de manera exclusiva por la señal de DSports (610/1610) y adicionalmente, podrás ver este encuentro en vivo y de forma exclusiva a través de DGO y por streaming mediante la plataforma Amazon Prime Video, exclusivo para suscriptores.

Probable formación Real Betis

La alineación del Betis sería con: Valles; Ruibal, Llorente, Natan, Ricardo; Marc Roca, Fornals, Fidalgo; Antony, Bakambu y Abde.

Tabla de posiciones de LaLiga

