“La venganza es un plato que se sirve frío”. Justamente fue eso lo que hizo Manuel Pellegrini con Real Betis, que se tomó revancha inmediata de Atlético Madrid.

El pasado jueves el cuadro Colchonero le dio una paliza al equipo del Ingeniero en Sevilla, con un contundente 5-0 por la Copa del Rey. Tres días después, el cuadro del entrenador nacional fue al Metropolitano para saldar cuentas y dar el golpe, tras vencer por 1-0 por La Liga.

Para Pellegrini fue un verdadero bálsamo la victoria, porque es apenas la segunda en 16 encuentros contra Diego Simeone, quien simplemente tuvo que reconocer que el Betis fue mejor que su equipo.

Cholo Simeone alaba el rendimiento del Betis de Pellegrini

Tras la derrota, Diego Simeone reconoció que el cuadro albiverde fue mejor que su escuadra y no le quedó otra que felicitar a sus rivales de turno.

“El equipo rival jugó mejor que nosotros, defendió muy bien, no nos permitió casi crear situaciones de gol, salvo la de Julián Álvarez y la de Lookman creo que en el primer tiempo, más claras. Y después fue mejor, defendió bien, contragolpeó, aprovechó los espacios, trabajó defensivamente en equipo muy bien y nada, felicitarlo al equipo rival“, dijo el estratega argentino.

Además, el argentino le restó importancia al gol anulado a su equipo por posición de adelanto de Antoine Griezmann, en el tanto en contra de Diego Llorente.

“La verdad que no me interesa esa situación porque el partido no fue bueno y no creo que haya sido determinante, si hubiésemos empatado estaríamos hablando de la misma manera y la verdad que no me quedo con eso porque hoy nos tocó en contra, mañana quizá nos toca a favor”, cerró el Cholo.

