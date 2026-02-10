Omar Carabalí, actual arquero de O’Higgins se confesó sin filtro y dejó varias definiciones que no pasaron desapercibidas. El arquero mediante una entrevista de acevedogram en Tik Tok abordó distintos temas de su carrera y del fútbol actual.

“El mejor arquero del mundo es Claudio Bravo“, fueron las palabras de Carabalí. Además confesó que también es uno de sus ídolos. “Siento admiración por Claudio Bravo“, confesó.

El ex Barcelona y Manchester City dejó una marca en las nuevas generaciones de porteros y es seguro que su carrera sirve de ejemplo para quienes buscan consolidarse en el alto rendimiento.

La admiración no es casual. Bravo marcó una era con títulos internacionales, actuaciones decisivas y una vigencia que lo mantiene como símbolo del arco chileno incluso en el tramo final de su carrera.

Omar Carabalí tiene un muy buen presente en O’Higgins

Sueños, referentes y el fútbol actual

Más allá de su elogio al capitán histórico de la Roja, Carabalí repasó otros aspectos personales. “El mejor futbolista con el que compartí en cancha fue Jorge Valdivia“, señaló con admiración.

“Prefiero ganar goleado antes que ganar con un gol a último minuto”, además respaldó la tecnología polémica en el fútbol. “Prefiero que sí esté el VAR a que no”, señalando a que aporta al deporte.

Carabalí dejó en claro cuál es su gran objetivo. “Quiero jugar un Mundial con la selección”, afirmó. Un sueño que construye a partir de su presente y del ejemplo que representa Claudio Bravo, el referente máximo que guía su camino bajo los tres palos.