Harold Mayne-Nicholls vuelve a estar en el centro de la noticia, aunque esta vez lejos de la cancha y más cerca de sus vivencias personales. El ex presidente de la ANFP decidió abrir una cuenta en Patreon para reunir fondos que le permitan enfrentar la millonaria deuda que arrastra tras su aventura presidencial.

El periodista y dirigente deportivo quedó debiendo cerca de $300 millones al BancoEstado luego de obtener apenas el 1,26% de los votos en la elección de 2025. La cifra impidió recuperar el gasto mediante los aportes estatales asociados a la votación.

Para intentar saldar ese monto, Mayne-Nicholls optó por compartir contenido exclusivo en formato de suscripción pagada. Su primera propuesta es un video de alrededor de 20 minutos. En este relata sus experiencias en el Mundial de Estados Unidos 1994, material que ofrece a cambio de un pago cercano a los USD 7,50.

El eje del relato apunta a uno de los episodios más recordados de la historia del fútbol. Como el control antidopaje que terminó con la expulsión de Diego Armando Maradona de aquella Copa del Mundo.

Recuerdo mundialista para saldar deuda

La apuesta digital refleja el complejo escenario financiero que atraviesa el ex candidato independiente, quien ya había reconocido la necesidad de encontrar fórmulas para pagar la deuda generada por su campaña presidencial.

Su trayectoria mezcla política, dirigencia y fútbol. Fue presidente de la ANFP entre 2007 y 2011, trabajó en la FIFA durante casi dos décadas y en 2025 dio el salto a la carrera por La Moneda como candidato independiente.

Ahora, lejos del poder y del ruido electoral, Mayne-Nicholls apuesta por su propia historia y por uno de los capítulos más icónicos del fútbol mundial como camino para cerrar una deuda que sigue marcando su presente.