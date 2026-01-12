Es tendencia:
Selección chilena

Harold explica por qué puede traer a Pep Guardiola a la selección chilena: “Se le da una gran casa”

El ex presidente de la ANFP indica que Guardiola es su amigo y puede convencerlo para que sea el entrenador de la Roja.

Por Felipe Escobillana

La selección chilena está en uno de los peores momentos de su historia. Hay una ausencia de líderes importantes y ni siquiera tiene entrenador, por lo que Nicolás Córdova asumió el interinato hasta nuevo aviso.

Mucho se especula con que Manuel Pellegrini puede ser el próximo entrenador. Y Harold Mayne-Nicholls, ex presidente de la ANFP, manifiesta que está disponible para ser el nexo y que venga a dirigir a la Roja.

“Si alguien me lo pide, voy a hablar con Manuel sin problemas”, manifestó en entrevista con Las Últimas Noticias. Pero sorprendió al doblar la apuesta, señalando que quiere ir por un técnico más importante que el Ingeniero.

“Y también si me piden hablar con Pep Guardiola, quien es mi amigo y que termina su contrato en Manchester City”, manifestó Harold sobre su gran sueño, pues no es primera vez que lo menciona.

Las razones de Harold para traer a Guardiola

Señala el ex candidato presidencial que Guardiola puede llegar porque la selección chilena ya tuvo un DT de nivel mundial. “Marcelo Bielsa estuvo en Chile, le recuerdo”, señala y añada “¿sabe por qué no es ilusorio?”

Ahí es donde explica que el país puede entregarle garantías a cualquier estratega para que pueda vivir de la mejor manera posible.

Chile da todos los elementos que se requieren a un DT top”, indica Harold y enumera lo que haría posible tener a Guardiola sentado en la banca de la Roja.

“Primero, le da una gran casa, autos del año, se paga lo que se promete y en la fecha que corresponde. Eso es un plus que debemos aprovechar”, sostuvo como razones importantes.

