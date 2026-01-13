Adidas sorprendió este martes al público chileno con el lanzamiento de una reedición de la histórica camiseta que utilizó la Selección Chilena entre 1993 y 1994 , una de las más recordadas por los hinchas de La Roja.

La marca que viste actualmente al combinado nacional compartió las primeras imágenes del modelo en sus redes sociales, acompañadas del mensaje: “📼 Rebobinamos la historia: Chile 1993 🇨🇱” , para luego agregar: “✨ Revive el estilo que marcó a toda una generación” , junto a tres fotografías promocionales que rápidamente generaron elogios entre los fanáticos, quienes no dudaron en calificarla como “hermosa”.

(Foto: Captura de Instagram)

A través del sitio web oficial de Adidas en Chile, se entregaron más detalles sobre este nuevo producto, señalando que la camiseta “retrocede en el tiempo hasta la vibrante era futbolística de 1994”, siendo una fiel recreación del uniforme emblemático que vistió la Selección Chilena, capturando el “espíritu” y el “estilo” de uno de los momentos más recordados del fútbol nacional. El diseño cuenta con el clásico logo del Trifolio y fue confeccionado en tejido piqué, respetando el formato original.

En cuanto a los valores, la camiseta tiene un precio de $79.990 en su versión masculina, mientras que existen dos versiones femeninas denominadas “Reconstructed Bringback”, cuyos valores van desde los $57.990 hasta los $62.990.

Ya puedes adquirir las diferentes versiones de esta camiseta a través del sitio web de Adidas; solamente ingresando a adidas.cl.

Las 3 camisetas ‘retro’ de Adidas rememorando la usada en 1993-94. (Foto: Adidas)

Finalmente, en las imágenes promocionales destacan la presencia de Héctor Tapia y Manuel Neira, dos jugadores que vistieron la camiseta original de La Roja durante el Mundial Sub-17 de Japón 1993, reforzando el vínculo histórico que Adidas buscó revivir con esta reedición.

Héctor Tapia y Manuel Neira con la nueva camiseta ‘retro’ de La Roja. (Foto: Adidas)

Revisa, a continuación, algunas imágenes de la nueva camiseta ‘retro’ de Adidas para Chile: