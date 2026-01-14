Hoy por cuartos: ¿Qué pasa si Chile gana, empata o pierde vs. Alemania por la Kings League?

Día decisivo en el Mundial de la Kings League. Este miércoles continúa la acción de los cuartos de final del certamen planetario, con encuentros que definirán a dos de los cuatro mejores equipos del torneo planetario.

Uno de esos duelos lo protagoniza Chile, selección sorpresa en el Mundial y que enfrentará, en la segunda jornada de los ocho mejores, a Alemania, combinado que viene de clasificar en el primer lugar del Grupo B.

Se trata de un partido clave para ambas selecciones y que puede marcar un hecho histórico para La Roja, ya que el combinado nacional, en caso de ganar, avanzará a las semifinales del certamen en su primera participación. En ese contexto, te contamos qué ocurre si Chile gana, empata o pierde este miércoles ante los ‘bávaros’.

Qué pasa si Chile gana vs. Alemania

Si Chile derrota a Alemania este miércoles, avanza de manera directa a las semifinales del certamen planetario y, por tanto , volverá a la acción recién el día 15 de enero ante el ganador de España y Estados Unidos.

Qué pasa si Chile empata vs. Alemania

En la Kings League no hay empates; por tanto, tal y como ocurrió en los partidos frente a Países Bajos y Colombia, si Chile y Alemania igualan tras los 40 minutos de juego, habrá lugar para una tanda de penaltis Shootout en formato 1 vs. 1 contra el portero.

De esa manera se definirá al ganador y perdedor definitivo del partido por cuartos de final del Mundial de la Kings League.

Qué pasa si Chile pierde vs. Alemania

El escenario más complejo, sin duda. Actualmente, Chile y los otros países que juegan este miércoles están en las fases de eliminación directa, es decir, que si Chile pierde contra Alemania, La Roja quedará eliminada del certamen planetario.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs. Alemania por la Kings League?

El partido entre Chile y Alemania se juega este miércoles 14 de enero desde las 18:00 horas de nuestro país por los cuartos de final del Mundial Kings League 2026.

Chile busca un lugar en las semifinales de la Kings League

Los triunfos de México y Brasil el día de ayer les otorgaron el pase a las semifinales del certamen planetario, donde se medirán en la semifinal 2.

Chile, en tanto, buscará avanzar a la fase de los cuatro mejores enfrentando a Alemania; en la otra serie de semifinales de este miércoles, España hace lo propio frente a Estados Unidos.