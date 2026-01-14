Días agitadamente complejos son los que vive Real Madrid. Tras la derrota en la final de la Supercopa de España ante Barcelona, que derivó en la salida del técnico Xabi Alonso, tenían la chance de rehabilitarse en la Copa del Rey.

Y la opción era inmejorable. Visitaban a un equipo de Segunda División como el Albacete, y ponían en cancha una mezcla de sus principales figuras con jugadores de reparto. Ni aún así, fueron capaces de evitar un sonoro fracaso.

Por los octavos de final de la Copa del Rey, Real Madrid tenía la oportunidad para meterse entre los ocho mejores equipos del certamen; sin embargo, protagonizaron un ridículo de marca mayor al caer por 3-2 y quedar sorpresivamente eliminados.

Ridículo del Real Madrid en Copa del Rey

La cosa arrancó mal para los “merengues”, cuando Javi Villar abrió la cuenta para el Albacete en el minuto 42, pero sobre el final de la primera parte, el argentino Franco Mastantuono puso la igualdad por 1-1 con la que se fueron al descanso.

En el tramo final del complemento, el cuadro de Segunda División dio el golpe a la cátedra. Se puso en ventaja mediante Jefté Betancor (82′), en los 90+1′ igualó Real Madrid con Gonzalo García; mas en la última pelota del juego, Betancor puso el 3-2 definitivo.

De esta forma, el equipo que dirige de forma interina Álvaro Arbeloa sólo tiene dos objetivos en mente para esta temporada, como La Liga, donde hoy están a cuatro puntos del líder Barcelona, y la Champions League, donde está en puestos de clasificación directa a octavos de final.

¿Cuándo vuelven a jugar los merengues?

Por la 20° jornada del fútbol español, Real Madrid debe recibir en el Estadio Santiago Bernabéu al Levante con la obligación de ganar para seguir en carrera por el título. El encuentro se disputará el sábado 17 de enero a las 10:00 horas (de Chile).

¿Cómo está en la Tabla de La Liga?

