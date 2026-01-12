Más de 3,1 millones de visualizaciones: El video que confirma el quiebre total en Real Madrid

ver también Simeone se arrepiente y pide disculpas tras polémica con Vinícius: “No está bien de mi parte”

Real Madrid partió con el pie izquierdo el 2026. El cuadro madrileño perdió la Supercopa de España ante Barcelona por 3-2 y perdió el primer título del año ante el clásico rival. Lo que colmó la paciencia de la dirigencia liderada por Florentino Pérez.

El mandamás dio un golpe de timón y a 24 horas de la caída ante los blaugranas, finalizó el ciclo de Xabi Alonso como entrenador del Madrid. “Siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”, indicaron en el escueto comunicado para despedir al entrenador.

En 34 partidos sumó 24 victorias, seis derrotas y cuatro empates, lo que arroja un 74% de rendimiento. Además está segundo en LaLiga, en competencia en la Copa del Rey y clasificado a la siguiente fase de la Champions League. Pese a ello, la paciencia se acabó y el DT fue cesado de su cargo.

El video que confirma quiebre total en el Real Madrid

Pero la división en la interna del Real Madrid se arrastraba hace varios días. Todo comenzó con las diferencias del DT con Vinícius Júnior. Lo que se fue acrecentando con los días y sumando a varios referentes.

Lo que quedó demostrado este domingo tras el pitazo final en la Supercopa. Xabi Alonso pidió hacer el pasillo al Barcelona tras ganar el título. Pero ninguno del plantel madrileño lo apoyó. Incluso en las imágenes viralizadas por hinchas, se aprecia como Mbappé es el que se opone a su petición y saca a todo el plantel de la cancha. Indicación que fue acatada por el equipo dejando sin ninguna autoridad al estratega.

Video que ha sido replicado y que suma más de 3,1 millones de visualizaciones solo en X. Tras la salida de Xabi Alonso, el Real Madrid confirmó que Álvaro Arbeloa seguirá hasta final de temporada. Por lo que ahora se busca nuevo DT para asumir en el elenco merengue.