El Real Betis de Manuel Pellegrini consiguió un importantísimo triunfo en La Liga ante Atlético de Madrid. Por si fuera poco, esto le alcanzó al chileno para batir otro récord.

La semana no había sido sencilla para los Verdiblancos. La fea eliminación de la Copa del Rey luego de caer por 5-0 ante los Colchoneros, hizo dudar a muchos en el ciclo de Pellegrini, pese a los buenos resultados en general. Claro que en la cancha, el ingeniero otra vez habló fuerte.

El récord de Manuel Pellegrini

Luego de todo lo que se habló tras la goleada sufrida ante el Atlético de Madrid de Diego Simeone, lo más curioso es que debían enfrentar al mismo rival, pero esta vez por La Liga y como visita. Una prueba de carácter para Real Betis, la cual aprobaron con honores.

En la capital de España, los Verdiblancos se impusieron por 1-0 y no solo se cobraron venganza de los dirigidos por el Cholo, sino que también dieron un paso importantísimo para acercarse a la clasificación de la UEFA Champions League.

Uno de los más felices fue Manuel Pellegrini. No solo acalló las críticas, sino que también rompió un nuevo registro que lo ratifica como uno de los mejores entrenadores que ha tenido el fútbol español.

El triunfo de Real Betis ante Atlético de Madrid, fue el 260 de Pellegrini como DT en La Liga. De esta manera, alcanzó el 5° lugar como el técnico con más triunfos en la historia de este torneo, superando los 259 de Javier Irureta.

Ahora, a Pellegrini solo lo superan cuatro técnicos con más triunfos: Luis Aragonés (334), Diego Simeone (327), Miguel Muñoz (323) y Ernesto Valverde (272). El chileno todavía tiene cuerda para rato para poder seguir rompiendo registros. Tiene contrato hasta 2027 con Betis.