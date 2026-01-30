Universidad de Chile vivió varios cambios en su plantel con la salida de Gustavo Álvarez y el arribo de Francisco Meneghini al club. Fueron bastantes los jugadores que dejaron el club con este movimiento en el banquillo, ya que no iban a ser considerados por el nuevo DT.

En ese grupo se encuentra Mateo González, hijo de Marcos González, campeón de la Copa Sudamericana con los azules en el 2011.

El joven lateral derecho decidió partir a préstamo a Deportes Concepción en este mercado de fichajes para no perder continuidad y sumar minutos en el profesionalismo, algo que fue analizado por su propio padre.

Marcos González explica la salida de su hijo en Universidad de Chile

El ex defensor central aseguró en charla con ADN Radio que “Gustavo Álvarez era el entrenador que lo tenía considerado en el plantel, pero la salida de él gatilló la salida de varios jugadores de la U”.

“La ida de Mateo a Deportes Concepción era lo que él buscaba: minutos, y sin Álvarez se le iba a hacer más complicado estar en el plantel”, agregó el Lobo del Aire.

Mateo González espera sumar minutos en este 2026 tras dejar Universidad de Chile. | Foto: Deportes Concepción.

En ese sentido y analizado en cambio de DT en la U para este 2026, el campeón de la Sudamericana 2011 aseguró que “nadie se esperaba la salida de Álvarez. Por el rendimiento que tuvo y la forma en que posicionó a la Universidad de Chile en ámbitos internacionales”.

“Era difícil imaginárselo, a Álvarez saliendo del club. Mateo estaba bien considerado por él, pero las cosas del fútbol son así”, concluyó.