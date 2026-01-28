Gustavo Álvarez, tras su polémica salida de Universidad de Chile al término de la temporada pasada, sigue sin encontrar un nuevo derrotero para su carrera. Rumores en torno a su futuro hay bastantes, pero todavía nada concreto.

Uno de las opciones que más fuerza tomó en el último tiempo fue la chance de que dirigiera a la selección peruana, que está en la búsqueda de un DT que lidere el proceso rumbo al Mundial del 2030.

Sin embargo, y pese a que en su momento se habló de que era una opción casi segura, las últimas informaciones que llegan desde el país vecino apuntan a que sería otro el elegido para dirigir a su combinado nacional.

Gustavo Álvarez recibe un duro golpe en Perú

De acuerdo a información entregada por el periodista peruano Gustavo Peralta, desde la Federación Peruana de Fútbol le dieron un fuerte portazo a Gustavo Álvarez. Según el comunicador, es otro el entrenador que toma fuerza para dirigir a la selección.

Gustavo Álvarez se estaría quedando con las ganas de dirigir en la selección de Perú. | Foto: Photosport.

Se trata del brasileño Mano Menezes, DT que mucha experiencia dirigiendo en su país y que incluso entre el 2010 y 2012 estuvo a cargo de la verdeamarela.

“Desde la FPF buscan alguien con espalda y experiencia en Eliminatorias. Con Gustavo Álvarez hubo dos reuniones, pero no lo volvieron a contactar“, aseguró Peralta en su Twitter personal.

Así las cosas, Gustavo Álvarez se estaría quedando con las gana de dirigir a la selección peruana tras decidir irse de Universidad de Chile. ¿En donde estará el próximo destino del DT de 53 años?