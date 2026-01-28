Es tendencia:
Fútbol internacional

Gustavo Álvarez recibe duro golpe para su carrera luego de su huida de U de Chile

El entrenador argentino era una de las principales cartas para dirigir a la selección peruana. Sin embargo, en el país vecino irían por otro DT.

Por Patricio Echagüe

Gustavo Álvarez sigue sin encontrar un club tras irse de la U.
Gustavo Álvarez, tras su polémica salida de Universidad de Chile al término de la temporada pasada, sigue sin encontrar un nuevo derrotero para su carrera. Rumores en torno a su futuro hay bastantes, pero todavía nada concreto.

Uno de las opciones que más fuerza tomó en el último tiempo fue la chance de que dirigiera a la selección peruana, que está en la búsqueda de un DT que lidere el proceso rumbo al Mundial del 2030.

Sin embargo, y pese a que en su momento se habló de que era una opción casi segura, las últimas informaciones que llegan desde el país vecino apuntan a que sería otro el elegido para dirigir a su combinado nacional.

Gustavo Álvarez recibe un duro golpe en Perú

De acuerdo a información entregada por el periodista peruano Gustavo Peralta, desde la Federación Peruana de Fútbol le dieron un fuerte portazo a Gustavo Álvarez. Según el comunicador, es otro el entrenador que toma fuerza para dirigir a la selección.

Gustavo Álvarez se estaría quedando con las ganas de dirigir en la selección de Perú. | Foto: Photosport.

Se trata del brasileño Mano Menezes, DT que mucha experiencia dirigiendo en su país y que incluso entre el 2010 y 2012 estuvo a cargo de la verdeamarela.

“Desde la FPF buscan alguien con espalda y experiencia en Eliminatorias. Con Gustavo Álvarez hubo dos reuniones, pero no lo volvieron a contactar“, aseguró Peralta en su Twitter personal.

Así las cosas, Gustavo Álvarez se estaría quedando con las gana de dirigir a la selección peruana tras decidir irse de Universidad de Chile. ¿En donde estará el próximo destino del DT de 53 años?

