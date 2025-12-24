Los hinchas de Universidad de Chile están completamente divididos tras la salida del técnico Gustavo Álvarez, donde la forma en que decidió dar un paso al costado no gustó en un buen grupo de seguidores azules.

Por lo mismo, luego de que se habló de un incumplimiento de contrato, además que estaba arrancando, el propio entrenador decidió romper el silencio para explicar su situación.

En ese sentido, miró a la cámara en TNT Sports para hablarle al hincha de la U, a ese que ahora le cambió la percepción del técnico argentino, para explicar qué pasó en la interna.

Dentro de su respuesta aseguró que el tiempo dará la verdad y la reflexión necesaria, para dejar en claro que no incumplió su contrato, que finalizaba al final de temporada y que fue una decisión para mejorar al club.

Gustavo Álvarez explicó a los hinchas los motivos de su salida para borrar las críticas. Foto: Andrés Pina/Photosport

Gustavo Álvarez se defiende de la crítica tras su salida de la U

Gustavo Álvarez tuvo un momento de defensa por su polémica salida de Universidad de Chile, donde apuntó a los hinchas azules para darles una explicación.

“Primero gradecer, porque me aceptaron y me respetaron de principio a fin. El hincha puede quedar dolido por lo pasional o por lo que aman los colores. Cuando uno sale del club al hincha le duele y lo acepto”, comenzó explicando.

“Acá no hubo incumplimiento de contrato, era por la temporada 2024 y 2025, con una cláusula que yo no quise llevar a la justicia, porque no quise terminar así con el club, pero no me vinculaba con el club para la temporada 2026, entonces que el hincha no esté de acuerdo por decisión profesional, lo puedo aceptar, no hay problema, el tiempo acomodará las cosas, pero no que hubo incumplimiento o mal comportamiento de mi parte, porque como entrenador se puede criticar, pero no como persona”, finalizó.