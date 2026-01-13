A pesar de que Gustavo Álvarez negó tajantemente que saliera de la U de Chile en medio de una negociación para tomar la selección de Perú, todo parece indicar que el siguiente paso del director técnico argentino será precisamente ese: hacerse cargo del combinado incaico.

Mientras se resuelve la llegada del ex DT del Romántico Viajero al cuadro del Rímac, una leyenda del elenco nacional peruano le dio su total aceptación a Álvarez. “Es un técnico que ya conoce el medio, ya ha estado aquí trabajando en Perú”, le dijo Roberto Palacios a RedGol.

El Chorrillano tiene razón: estuvo en el fútbol peruano, donde dirigió a Atlético Grau y a Sport Boys. Todo eso fue antes de su desembarco en Huachipato, club que guió a ganar el título en el Campeonato Nacional 2023 para ganarse su fichaje en el Bulla.

Roberto Palacios en plena acción por la selección peruana.

“Eso ayuda porque sabe cómo piensa el jugador peruano, cómo es en lo táctico y lo que debe trabajar para que el equipo funcione. Mostró en la U un equipo con buen criterio con buena idea de juego, eso es justo lo que necesitamos”, dijo el icónico volante ofensivo de la Bicolor a nuestro querido Florete.

Añadió que “por años dependimos sólo de lo que hagan los jugadores cuando llegan en su mejor momento. Pero en dificultades no muestran juego vistoso, no saben cómo atacar o defender. Necesitamos un técnico que le dé una idea de juego al equipo”. Y Álvarez es el idóneo para el Chorri.

Gustavo Álvarez se despidió de Universidad de Chile tras dos temporadas.

Roberto Palacios quiere sí o sí a Gustavo Álvarez como DT de Perú

El Chorrillano Roberto Palacios piensa que Gustavo Álvarez tiene las herramientas para ser el DT ideal de Perú. El cuadro incaico apenas superó a la selección chilena en las Eliminatorias 2026 y vive un proceso muy similar al de la Roja en cuanto a la conformación del universo de futbolistas.

“Un Perú con identidad sin salirse de su estilo de juego: el toque, el juego bonito el buen trato a la pelota. Con buen trabajo, disciplina táctica y orden dentro del campo el equipo se puede hacer fuerte”, afirmó Palacios, quien jugó 128 partidos internacionales en el combinado peruano.

Allí anotó 19 goles y dejó varias muestras de su exquisita calidad técnica. “Aparte de ser positiva la llegada de Álvarez, ahora buscar técnico es complicado. La mayoría tiene compromisos y agarrar la selección como ha terminado es complicado”, dijo Palacios.

Gustavo Álvarez visitó Perú cuando U de Chile enfrentó a Alianza Lima en la Copa Sudamericana.

“Acá el técnico conoce el medio, pero ahora necesitamos que se le dé confianza para trabajar”, sentenció el Chorri, quien no sólo pretende ver a Álvarez sentado en el banco. También quiere que le garanticen margen y paciencia para encaminar el proceso. El tiempo dirá cómo termina esta aventura…

