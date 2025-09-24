Evidentemente, no solamente la Selección Chilena ha dado vuelta la página que la ilusionaba con el Mundial de 2026 y empieza a poner sus fichas en el 2030. También, los otros elencos eliminados hacen parecido.

Uno de ellos, pasa por un momento tan pésimo como La Roja. Se trata de Perú, elenco que empieza a evaluar a sus seleccionados y que tiene la mira puesta en lo que sucede en Europa, donde varios descendientes de raíces incaicas desarrollan carreras.

Pese a ello, no es lo único que buscan en Perú. Porque se pueden tener todas las fichas para hacer algo perfecto, pero hay que tener a alguien que las sepa distribuir. En este caso, se busca un DT con experiencia, que pueda volver a meter a la Blanquirroja en un Mundial. Y es allí donde asoma Ricardo Gareca.

Le cierran la puerta a Ricardo Gareca: “No creo que se deba”

Uno de los más respetados, a la hora de dar su opinión en Perú, es Roberto Chorrillano Palacios. El ex jugador hace de comentarista en la televisión de su país y, en contacto con RedGol, se refirió a la posibilidad de que Ricardo Gareca encuentre trabajo, tras dejar la Selección Chilena.

“Ricardo Gareca pasa mucho tiempo en Perú, últimamente, y eso no se ve bien. Cada cuál puede sacar su conclusión de por qué viene“, empezó diciendo Palacios, quien quiere cerrarle de un portazo la puerta de la Selección Peruana al Tigre.

“Gareca no debe volver a ser el técnico de la Selección Peruana. Para llegar hay que ver tu momento actual, cómo te ha ido en los equipos que vas agarrando. Lo que hemos visto con Gareca es el fracaso total con Chile. No creo que se deba volver a traer, pese a que nos llevó a Mundial“, cerró el Chorri, quien lo entendió todo.

Ricardo Gareca llevó a Perú al Mundial 2018 | Getty Images

¿Cuándo es el partido amistoso entre Chile y Perú?

La Selección Chilena enfrentará a su similar de Perú. El duelo está a la vuelta de la esquina: es el viernes 10 de octubre, en el Bicentenario de La Florida, según señaló Radio ADN.