La selección chilena se reunirá este lunes en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán, para darle el vamos a la preparación formal para la visita a Perú el próximo jueves, por una nueva jornada de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.

Pero no podrán asistir todos. Además de los lesionados Eduardo Vargas y Eugenio Mena, Arturo Vidal está descartado tras ser suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, en septiembre. Una condición que le llena el gusto a Roberto Palacios.

En diálogo con Redgol, el megacrack de la historia del fútbol peruano reconoce el valor del volante del Inter de Milán. "Vidal es importantísimo. Tiene mucho temperamento y además se nota el empuje que le da a sus compañeros en la selección. Por nosotros bien que no pueda estar, porque es una pieza importante", subraya.

Por contraposición, regresará Alexis Sánchez a la Roja tras perderse las últimas fechas por lesión. "Alexis es otro jugador que, con su experiencia, su jerarquía y su juego, es importante en la selección. Debemos tener mucho cuidado, no nos podemos confiar", advierte el popular Chorrillano.

De todas formas, el futbolista que más jugó con la camiseta de Perú con 128 partidos asume que "los que vendrán a Perú tendrán la convicción de llevarse los tres puntos y si no se puede, al menos uno. Sabemos que será un partido duro, complicado y deseo de todo corazón que mi selección mejore para lograr los tres puntos contra ustedes".

El papel de Lapadula y Farfán ante Chile



Gianluca Lapadula le cayó como maná del cielo a Perú, con gran efectividad goleadora cuando Paolo Guerrero se lesionó de gravedad. Pero Roberto Palacios prefiere poner las cosas en su justa dimención.

"No te voy a decir que no le ha ido bien con la selección, pero no tenemos que decir que es la salvación, porque no juega solo. Necesitamos de todos los jugadores que estén en la cancha, que entreguen su mayor esfuezo. Y si él lo está haciendo, va a contagiar con la entrega y el optimismo que tiene", analiza el Chorrillano.

Entre Palacios y Lapagol está todo biebn. "Estamos contentos por él y deseamos de todo corazón que le vaya bien contra Chile. Lo importante es que volvió a jugar y tiene los minutos que le dan el ritmo de competencia para una eliminatoria".

¿Y Jefferson Farfán? La Foquita se perdió la reciente Copa América por un nuevo inconveniente físico en la rodilla, pero ha ganado continuidad en Alianza Lima y el técnico Ricardo Gareca lo incorporó de inmediato al plantel peruano.

"Después de la lesión ha ido entrando de a poco con Alianza Lima, que creo que ha sido válido para que comience nuevamente a agarrar la fuerza y el ritmo. Y más aún para que tenga la confianza en sí mismo, porque al salir de una lesión a veces te queda la duda y no estás muy seguro de ti mismo", agrega.

Sobre el estado en el que se enfrentará a Chile, Chorrillano advierte que "Farfán viene haciendo goles, tiene capacidad y experiencia, porque sabe manejar situaciones. Si es convocado, es porque necesitamos a los mejores y el profesor Gareca ha apuntado a Jefferson. Pese a que no ha jugado 90 minutos, medio tiempo es útil. Y en la circunstancia en que estamos, creo que su convocatoria es buenísima".

En el balance, Palacios descarta que el triunfo esté al alcance de Perú. "Para nada, para nada. Al contrario. Perú tampoco viene jugando muy bien que digamos. Eso preocupa un poco y será un partido sumamente complicado porque ambos necesitan sumar".

Finalmente, el ex mediocampista ensaya un pronóstico. "Estoy seguro de que el empate le sirve a Chile, porque es visita. Pero a Perú no le sirve en absoluto, por las pretensiones que tenemos de estar en un Mundial. Yo soy muy reservado y con 1-0 que gane mi selección estoy contento, porque son tres puntos importantes y en las otras dos fechas que tenemos, no sabemos qué puede pasar de visita", completa.