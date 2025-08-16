Universidad de Chile jugará en la fecha 20 de la Liga de Primera 2025 con un ojo puesto en la revancha ante Independiente, programado para el próximo miércoles en Buenos Aires.

Pese a esto, el técnico Gustavo Álvarez sabe que no puede dosificar en el torneo, donde están seis puntos abajo del gran puntero de la competencia: Coquimbo Unido.

En ese sentido, definió su once estelar para enfrentar al Audax Italiano, quienes llegarán al Estadio Nacional con Eduardo Vargas entre sus filas, en un duelo cargado de emociones.

Por lo mismo, la U no va a plantear un equipo suplente para la jornada del domingo, donde el único cambio lo marca el regreso de Matías Sepúlveda al once estelar.

Matías Sepúlveda regresa en U de Chile. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Matías Sepúlveda regresa en la U

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes confirman el regreso del Tucu Sepúlveda, luego de superar un desgarro que lo tuvo fuera, pero que ahora retorna sin problemas.

En ese sentido, dejan en claro que “no escatimará fichas y formará con 10 titulares que sumaron minutos durante el encuentro ante Independiente por la ida de la Copa Sudamericana”

“La banda izquierda sufrirá una modificación. Luego de lesionarse ante Cobresal, Matías Sepúlveda recuperó su estado físico y será titular como carrilero por la zurda”, dejando en el banco a Felipe Salomoni.

La formación de la U será con “Gabriel Castellón al arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano; Lucas Assadi y Lucas Di Yorio en ataque”.

