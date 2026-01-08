Definitivamente la etapa Maratón en el Dakar ha dejado a varios en el camino y a otros competidores los ha retrasado por dificultades técnicas y mecánicas, como le sucedió a Francisco Chaleco López (Can-Am Factory Team Latam).

El piloto nacional quedó a 1 hora 47 del líder en la categoría Side by Side, pese a terminar segundo en la Etapa 5 que llegó a Hail.

El ganador del día fue el estadounidense Kyle Chaney, compañero del curicano, quien registró 4 horas 17 minutos 22 segundos para los 371 kilómetros de especial. El piloto maulino llegó a 51 segundos del vencedor, quedando tercero el norteamericano Brock Heger, a 03’27”, quien continúa como líder con 22 horas 51 minutos 24 segundos.

Chaleco López aspira al podio en el Dakar

En la última etapa López Contardo pudo descontar algunos minutos, pero aún está lejos del podio (+51’ del tercero) al ubicarse en el 8° puesto de la general.

Sin embargo, está confiado en seguir acortando minutos en las 8 etapas que restan. “Tenemos que ver en qué estamos fallando y por qué estamos rompiendo las llantas. Hay que buscar la solución también en la puesta a punto de la suspensión para lo que viene”, declaró.

Agregó López que “ha sido una semana muy dura. Llevamos recién el 30% de la carrera. Estamos con la mejor actitud. Como siempre vamos a intentar entregar todo lo que tenemos. Agradecer a Álvaro León, quien ha hecho un muy buen trabajo en la navegación. Está muy difícil este Dakar, como todos, pero lo vamos a sacar adelante“.

La razón de estar en la parte baja de la tabla ha pasado por las condiciones agrestes de los 2.700 kilómetros que se han corrido hasta ahora, donde el principal escollo ha sido el rompimiento de neumáticos y llantas que se agudizó en la etapa Maratón.

“La etapa maratón no fue buena para nosotros. Perdimos mucho tiempo. Se nosrompieron dos llantas y un neumático. De hecho un compañero de equipo me prestó una llanta y así pude llegar al campamento refugio donde dormimos. Perdimos bastante tiempo en la clasificación general. Estábamos noveno el miércoles y ahora quedamos octavos. Hemos descontado algunos minutos, pero seguiremos luchando”, concluyó el piloto maulino.

Este viernes se efectuará la etapa más larga del Rally Dakar con un total de 920 kilómetros, de los cuales 331 serán de especial por un cordón de dunas de pura arena donde por un día desaparecerán las rutas de piedras y rocas que ha hecho sufrir a la mayoría de los participantes.

La meta del día estará en la capital de Arabia Saudita, Riyadh. El enlace de 589 kilómetros pondrá a prueba la resistencia de la primera parte del rally, ya que el sábado 10 será el día de descanso.