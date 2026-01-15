El piloto chileno Ignacio Cornejo volvió a dejar una buena impresión en el Rally Dakar 2026 tras completar la undécima etapa y dar un paso más hacia la meta final. El iquiqueño sigue firme pese a la dura competencia y mantiene un lugar destacado entre los mejores de la categoría motos.

En la jornada entre Bisha y Al Henakiyah, Cornejo terminó 14° con un tiempo de 3 horas 7 minutos y 4 segundo, en una jornada marcada por la navegación compleja y los extensos sectores de arena.

El triunfo del día fue para el estadounidense Skyler Howes, quien sacó ventajas importantes en la especial. Sin embargo, no provocó grandes cambios en los puestos de avanzada de la clasificación general.

Gracias a este resultado, Cornejo logró mantenerse dentro del Top 10 de la general, ubicándose séptimo. Esto lo deja bien posicionado cuando restan pocas etapas para el cierre del rally más duro del mundo.

Ignacio Cornejo logra mantenerse en el séptimo lugar en la tabla general

Otros chilenos en la etapa 11

Otro nacional que cumplió una sólida jornada fue Tomás de Gavardo, quien terminó 34° en la etapa y logró escalar hasta el puesto 26° de la clasificación general, consolidando una actuación constante en su debut en la prueba.

De esta forma, Chile sigue teniendo presencia activa en la competencia, con ambos pilotos completando las etapas sin abandonar y sumando experiencia clave en un terreno que no da margen de error.

Con el Dakar entrando en su recta final, Cornejo y De Gavardo afrontan los últimos desafíos con el objetivo claro de cruzar la meta y cerrar una participación positiva para el motociclismo nacional en suelo saudí.