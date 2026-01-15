Eduardo Vargas por fin pudo cumplir su deseo de regresar a Universidad de Chile. Claro que la felicidad del delantero, contrasta con Audax Italianoque lo perdió para este 2026.

El año pasado, cuando las negociaciones no llegaron a buen puerto entre el Romántico Viajero y Turboman, fueron los de La Florida quienes le abrieron las puertas al histórico de La Roja. Con los Itálicos, logró clasificar a la Copa Sudamericana.

Audax extraña a Vargas y Valencia

Gustavo Lema asumió en Audax Italiano en el tramo final de la Liga de Primera 2025, luego de una mala racha que traían con Juan José Ribera. Pudo meter al equipo en una copa internacional, pero terminó perdiendo a dos grandes figuras como Eduardo Vargas y Leonardo Valencia.

“Son jugadores, como dije de Eduardo que ya lo conocía y aparte tenía un cariño personal y con Leo que me tocó estar poco. El compromiso que tuvo en esos días fue fantástico, así que por supuesto que tuve una charla, pero bueno, una de las características que tiene el club es que los jugadores que tienen buenos procesos y buenas campañas, es difícil retenerlos“, indicó Lema en DSports.

Leonardo Valencia tuvo un resurgir en La Florida y anotó 20 goles a lo largo de toda la temporada, tras lo cual partió al recién ascendido Deportes Concepción. Eduardo Vargas tuvo un arranque difícil, pero terminó de buena manera, convirtiendo 5 goles en el segundo semestre, incluyendo el de la clasificación a la Sudamericana ante Colo Colo en el Monumental.

“Más allá de la visión parcial y egoísta de querer retenerlos, entiendo que están en un proceso de mejora. A veces futbolística, a veces económica y los acompaña en ese proceso. Uno estuvo también en ese lado, así que una lástima no poder contar con ellos, pero bueno, esto es así. A tratar de suplir eso que no es poca cosa la cantidad de goles que han hecho”, cerró Lema.

Gustavo Lema hizo gran parte de su carrera como ayudante técnico de Antonio “Turco” Mohamed en el fútbol mexicano. En Audax Italiano, el argentino vive su segunda experiencia como entrenador principal tras haber dirigido a Pumas de la UNAM.