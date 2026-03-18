Santiago Morning ya comenzó a reforzarse para enfrentar una nueva temporada en Segunda División y con la mente puesta en el ascenso el Chago anunció el fichaje de un jugador con larga trayectoria en el fútbol nacional: Marcelo Jorquera.

A través de sus redes sociales, el equipo oficializó la llegada del ex U de Chile. “¡Un integrante más a la familia bohemia! Con 33 años y una destacada trayectoria en el fútbol nacional, Marcelo Jorquera se integra oficialmente a nuestro plantel para esta temporada”.

“El lateral, que llega tras un importante paso por Cobresal, se suma a los bohemios para aportar toda su experiencia y madurez deportiva sin duda una pieza fundamental para fortalecer al grupo ¡Mucho éxito Marce en este nuevo camino con Los Bohemios!”.

La carrera de Marcelo Jorquera

El jugador comenzó su carrera con Unión Española U21, pasando luego por clubes como Osorno, Ñublense, U de Chile e Iquique. Tras regresar a los azules luego de un préstamo por Rangers, el 2016 ficha por Barnechea, pasando luego por Iberia y Cobresal, regresando el 2021 a Unión Española.

El 2022 regresa a Cobreloa dejando el club el 2025 apara sumarse a Iquique, club con el que disputó la última temporada.

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La inesperada declaración de Jorquera mientras buscaba club

En conversación con Primera B Chile hace algunas semanas, el jugador reveló que tenía en mente un plan en caso de no encontrar club. “Tengo pensado hacer un par de negocios, minimarket”.

Añadiendo en esa oportunidad que “lo bueno del futbolista que siempre tiene una revancha, pero hay que saber aprovecharla”.

Asimismo, sobre su salida de Iquique comentó: “La verdad que es raro porque teníamos plantel para pelear arriba, creo que el desgaste de la copa igual juega en contra, pero eso no es excusa”.

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En síntesis: